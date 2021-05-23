سيارة رياضية بـ 6 ملايين درهم لمتسوقي دبي مول خلال مايو

المصدر: دبي - البيان

يُقدم دبي مول أكبر مركز لتجارة التجزئة والترفيه وأكثرها استقطاباً للزوار في العالم لمتسوقيه ورواده حافزاً أكبر للاستمتاع وقضاء أمتع الأوقات في ربوعه، ويقدم فرصة الفوز بسيارة فينير سوبر سبورت الرياضية الفائقة التي تبلغ قيمتها 6 ملايين درهم إماراتي، بالإضافة إلى 1 مليون من أميال الفئة من سكاي واردز، وذلك اعتباراً من الآن وحتى 29 مايو الجاري، سيحصل أعضاء سكاي واردز طيران الإمارات الذين ينفقون أكثر من 500 درهم إماراتي أثناء استمتاعهم بالتسوق أو تناول الأطعمة أو قضاء أوقاتهم الممتعة في وجهات دبي مول الترفيهية.

الشروط سهلة وبسيطة، ما عليك سوى الاستمتاع بالتسوق أو تناول الأطعمة أو قضاء أوقات ممتعة في وجهات دبي مول الترفيهية، ومن ثم القيام بالمسح الضوئي لإيصالاتك الشرائية التي تزيد قيمتها على 500 درهم إماراتي عبر تطبيق دبي مول، وذلك خلال فترة العرض لتدخل في السحب على الفوز بجائزة العمر.

سيتم إجراء السحب على الجائزة في 30 مايو، 2021، وسيتم اختيار 14 مرشحاً لفرصة الفوز بسيارة فينير سوبر سبورت الرياضية الفائقة. سيتم اختيار فائز واحد من بين 14 مرشحاً للفوز بجائزة 1 مليون من أميال الفئة من سكاي واردز.

وسيتأهل الفائزون الـ 14 تلقائياً بعدها للدخول في السحب النهائي للفوز بسيارة فينير سوبر سبورت الرياضية الفائقة والتي تبلغ قيمتها 6 ملايين درهم إماراتي أو الحصول على مليوني درهم إماراتي نقداً بديلاً لذلك.

ابق على اطلاع ودع هاتفك المحمول قريباً منك وتابع صفحة الإنستغرام @TheDubaiMall لمعرفة ما إذا كنت أحد الفائزين المحظوظين!

وفي هذه الأثناء، يمكن لعشاق السيارات الاستمتاع بكل هذا القدر من الحماس والإثارة عبر زيارة دبي مول خلال فترة العرض وإلقاء نظرة عن قرب على سيارة فينير سوبر سبورت الرياضية الفائقة المعروضة في الموقع بين «غراند أتريوم» و«دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية».

مع احتوائه على أكثر من 1,300 علامة تجارية، و200 مطعم، ومعالمه الترفيهية الأكثر تميزاً في دبي، يمنحك دبي مول العديد من النشاطات الرائعة التي يمكنك القيام بها لقضاء أوقات ممتعة في صيف هذا العام.

فسواء أكنت ترغب بالاستمتاع بتجربة تسوق عالمية المستوى، أم اصطحاب أفراد العائلة إلى إي كارت زعبيل أو مدينة الألعاب الافتراضية VR Park، يُقدم دبي مول لزواره العديد من الخيارات المذهلة والمميزة.

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