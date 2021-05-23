اعتماد أكاديمية دبي للتصميم مركزاً لتقديم دورات مجلس تعليم الأعمال والتكنولوجيا

المصدر: دبي - البيان

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، توقيع أكاديمية دبي للتصميم مذكرة تفاهم مع بيرسون، الهيئة المتخصصة في توفير مؤهلات أكاديمية ومهنية وتعليمية قائمة على العمل.

ووفقاً للاتفاقية ستصبح الأكاديمية مركزاً معتمداً لتقديم دورات مجلس تعليم الأعمال والتكنولوجيا، وهو مؤهل مهني يوفر تجربة تعليمية عملية للمهنيين في قطاع المجوهرات.

واستناداً إلى خبرة في مجال تعليم المهنيين تمتد إلى أكثر من 40 عاماً، ستساعد الدورات المهنيين على اكتساب معرفة عالية ومهارات عملية ضرورية للنجاح في حياتهم المهنية.

وقع الاتفاقية مريم الهاشمي، مدير إدارة الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة، ممثلة عن مركز دبي للسلع المتعددة، وجيسون جريجوري، مدير التدريب المهني الدولي في بيرسون، ممثلاً عن بيرسون.

وقالت مريم الهاشمي: يتمثل الهدف الرئيسي لأكاديمية دبي للتصميم في تمكين المتخصصين في مجال المجوهرات وتزويدهم بالمعرفة والخبرة العملية للنمو في قطاع المجوهرات الحديثة.

ونلتزم في مركز دبي للسلع المتعددة بتوفير المزيد من فرص التطور للمهنيين العاملين في قطاع المعادن والأحجار الكريمة، ونفخر برعاية المواهب الطموحة في المنطقة. نحن على ثقة من أن اتفاقيتنا مع بيرسون ستعمل على رفع مهارات المواهب في القطاع، وبالتالي تطوير عملية تصميم المجوهرات الحديثة.

وستعمل الأكاديمية من خلال الاتفاقية مع بيرسون على تطوير أسس مستدامة للعمليات الأكاديمية، إذ ستزود المهنيين المشاركين في الدورات بتدريب مبتكر على تطوير تصاميمهم، وستوفر لهم خبرة عملية في أحدث تقنيات الإنتاج بقطاع تصميم المجوهرات الحديثة، وذلك من خلال تقديم برامج ودورات في تصميم المجوهرات.

وقال جيسون جريجوري: يسعدنا توقيع شراكة مع مركز دبي للسلع المتعددة، الذي يلتزم بأعلى معايير الجودة في التعليم والتدريب ومساعدة المهنيين على مواصلة إحراز تقدم في حياتهم من خلال التعلّم، وخصوصاً في القطاعات الإبداعية المتنامية مثل تصميم وإنتاج المجوهرات.

ونُدرك تماماً مفهوم «التفكير، التصميم، التطوير، والتجارة» لأنه يتماشى إلى حد كبير مع فلسفة التعلم من خلال تطبيق المعرفة والمهارات. ونتطلع إلى العمل مع مركز دبي للسلع المتعددة لإنشاء مركز عالمي للتدريب على تصميم وإنتاج المجوهرات في الإمارات.

وكان مركز دبي للسلع المتعددة أطلق في سبتمبر 2019 أكاديمية دبي للتصميم بهدف تعزيز مكانة دبي كمركز رائد للابتكار في عالم المجوهرات، وتوفير الكوادر اللازمة في القطاع من مصممين وصنّاع مجوهرات ورواد أعمال.

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