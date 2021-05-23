غرفة الفجيرة تعزز تعاونها مع غرفة التجارة العربية البرازيلية

المصدر: الفجيرة - البيان

أكد الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة حرص الغرفة على تعزيز التعاون مع غرفة التجارة العربية البرازيلية من خلال مكتبها الإقليمي في إمارة دبي الذي يعد الأول في منطقة الشرق الأوسط.

وقال الشيخ سعيد الشرقي، إن وجود مكتب للغرفة العربية البرازيلية في إمارة دبي سيتيح الفرص لأصحاب الأعمال من الفجيرة للالتقاء بأصحاب الأعمال والمستثمرين من البرازيل والدول العربية الأعضاء، وتبادل الأفكار معهم يعزز من إمكانية خلق شراكات في المجالات التجارية والاستثمارات.

وأعرب رئيس غرفة الفجيرة عن ترحيبه بأي وفود اقتصادية وتجارية من البرازيل ترغب في زيارة إمارة الفجيرة والإطلاع على فرص الاستثمار فيها لاسيما في مجالات الصناعة والتجارة والسياحة والخدمات اللوجستية، مشيراً إلى إمكانية عقد لقاءات بين أصحاب الأعمال في الفجيرة والبرازيل وتنظيم معرض للمنتجات البرازيلية الغذائية والصناعية في الإمارة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس غرفة الفجيرة في مكتبه بمقر الغرفة، شاهين علي شاهين، المستشار الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي والعراق واليمن في الغرفة التجارية العربية البرازيلية، يرافقه رفايل سوليماو، رئيس المكتب الدولي للشرق الأوسط وشمالي أفريقيا.

حضر اللقاء سرور الزوهري، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة وخميس الرولي، أمين السر وخالد الكعبي أمين الصندوق وسيف العطر عضو مجلس الإدارة وسلطان الهنداسي مدير عام الغرفة.

وأضح شاهين علي شاهين أن الغرفة التجارية العربية البرازيلية تعمل على وضع برنامج وخطة عمل لتعزيز دورها على نطاق دول مجلس التعاون والإسهام في تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها المكتب الدولي للغرفة في الإمارات.

وأضاف إن من أهداف المكتب الإقليمي للغرفة، تلبية احتياجات ومتطلبات أصحاب الأعمال من الدول العربية الأعضاء وتوفير المعلومات عن النشاط التجاري والاستثماري الراغبين في القيام بأعمال تجارية في البرازيل، ومساعدة رجال الأعمال البرازيليين العاملين في المنطقة العربية ما يزيل العوائق والعقبات أمامهم، ويساعدهم على ممارسة الأعمال التجارية بسهولة في المنطقة العربية.

وثمّن سلطان الهنداسي، مدير عام الغرفة تطور العلاقات المتميزة التي تربط الإمارات والبرازيل، مشيراً إلى أنها تعد نموذجاً في التكامل، ما يظهر إمكانية كبيرة للتعاون في العديد من القطاعات التجارية والصناعية والاستثمار. وأشار إلى أن تبادل زيارة الوفود من البرازيل يمكن أن يساهم في تعزيز فرص التعاون وفتح آفاق جديدة بين الفجيرة والبرازيل.

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