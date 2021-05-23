«عمان للتأمين» تنتقل لمقر جديد

المصدر: دبي- البيان

نقلت شركة عمان للتأمين موظفيها من مكاتب الرقة ومكتوم لبناية حديثة مكونة من 6 طوابق، ومجهزة بالوسائل التكنولوجية بالقرب من الغرير مول في ديرة، ويوفر المقر الجديد للشركة ببيئة مرنة يطبق بها فكرة المكاتب المشتركة، بحيث يُسمح للموظفين بالعمل في سهولة ويسر سواء من المنزل أو المكتب.

ويتزامن انتقال الموظفين مع إطلاق الشركة لهويتها الجديدة مؤخراً، والتي تعكس تطلعات الشركة الابتكارية واستثماراتها المتواصلة في التحول الرقمي وتحقيق رضا العملاء.

وقال لويس لوران جوزي – الرئيس التنفيذي لشركة عمان للتأمين: قمنا بجمع كل الجوانب المهمة بسلسلة قيمنا تحت سقف واحد، لتحسين التفاعل والتواصل بين فرق العمل، الأمر الذي ينتج عنه تحسين مدة الاستجابة، واتخاذ القرارات في وقت أسرع، وتحقيق مستوى أعلى من التميز للعملاء.

وأضاف: المقر الجديد يعكس مدى تطور عمان للتأمين، ونهدف لتمكين موظفينا وتزويدهم بأدوات تواصل حديثة وخصائص المكاتب المشتركة، بغية دعم هدفنا المتمثل في تمكين موظفينا للعمل من المنزل، مع تهيئة بيئة عمل في أماكن مبنية لهذا الغرض خصيصاً، فهي تمتاز بكونها مفتوحة ومتطلعة للمستقبل.

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