«ديار للتطوير» تحرز تقدماً كبيراً في المرحلتين الثالثة والرابعة من «ميدتاون»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت ديار للتطوير إحراز تقدم كبير في أعمال البناء للمرحلة الثالثة والرابعة من المشروع السكني المتكامل «ميدتاون» في مدينة دبي للإنتاج.

وأشارت الشركة إلى أن أعمال البناء في المرحلتين الثالثة والرابعة بلغت حتى الآن نسبة 21% وتسير بشكل أسرع من الجدول الزمني المعتمد، حيث تعتزم الشركة إنجاز المشروع بحلول ديسمبر 2022، وتسليم الوحدات للعملاء خلال يناير 2023 وذلك قبل 6 أشهر من تاريخ التسليم الذي كان مقرراً في يونيو 2023.

وكانت الشركة أعلنت خلال العام الماضي تعيين المقاول الرئيسي للمشروع وذلك لبدء عمليات البناء في المرحلة الثالثة والرابعة من المشروع.

وقال سعيد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة ديار للتطوير: «بعد نجاحنا في تسليم المرحلتين الأولى والثانية من مشروع ميدتاون، نعمل جاهدين على إنجاز المرحلة الثالثة من المشروع وتسليمها للعملاء قبل الموعد المحدد، حيث استطعنا من خلال استراتيجيتنا في دراسة المشاريع والتخطيط المسبق، تحقيق معدلات إنجاز تتجاوز الجدول الزمني المقرر للمشروع.

ونحن سعداء بدرجة رضا الملّاك الحاليين والسكان القاطنين في المجمع السكني والإقبال الذي يشهده المشروع من العملاء والمستثمرين الجدد، وذلك لما يوفره من مرافق حيوية وترفيهية تجعل منه بيئة مثالية لسكن العائلات، كما نؤكد التزامنا بتسليم مشاريعنا في موعدها المحدد مع الحرص على تطبيق أعلى معايير الجودة، ونعمل حالياً على المخططات النهائية لأحد المشاريع السكنية المميزة والذي سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق من هذا العام».

وقال المهندس خالد عبابنة، نائب الرئيس للمشاريع والشؤون التجارية في الشركة: «يعمل فريق المهندسين في الشركة مع كل من الاستشاري والمقاول الرئيسي للمشروع على ضمان استمرارية الأعمال الإنشائية باحترافية مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة كافة العاملين في المشروع خلال فترة التنفيذ بالموقع، وقد قام قطاع المشاريع الهندسية والعقود بالشركة بجهد مضاعف لإنهاء العطاءات والمناقصات والحصول على الاعتمادات اللازمة من الجهات والهيئات المعنية فى زمن قياسي لضمان البدء والانتهاء من المشروع في الموعد المحدد وتلبية متطلبات عملاء الشركة، حيث تم الانتهاء من كافة أعمال التربة والأساسات والقواعد وتشييد معظم الطوابق السكنية».

وتوفر ديار خطط سداد مرنة للمهتمين بالشراء عبر برنامج ديار للسداد المرن، والذي يوفر خطط سداد تصل حتى 10 سنوات ودفعة أولى بنسبة 5% فقط مع دفعات شهرية ممتدة لما بعد التسليم.

ويقع مشروع ميدتاون في مدينة دبي للإنتاج بالقرب من شارع الشيخ محمد بن زايد، ويتألف من 6 مناطق مكونة من 24 مبنى.

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