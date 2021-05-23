الإمارات دبي الوطني يحصد جائزة تصويت العملاء عن «البنك المفضل للخدمات المصرفية للأفراد في الإمارات»

المصدر: دبي- البيان

حصد بنك الإمارات دبي الوطني جائزة تصويت العملاء عن فئة البنك المفضل للخدمات المصرفية للأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط، وذلك خلال حفل توزيع جوائز «برنامج جودة الخدمات المصرفية لعام 2020» من مجلة «ذا آسيان بانكر».

واستطلعت المجلة آراء 3000 عميل من الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر لقياس مدى رضا العملاء عن الخدمات المصرفية التي تقدمها بنوكهم.

وتناول الاستطلاع انطباعات وسلوكيات وولاء المستهلكين تجاه المؤسسات المالية التي يتعاملون معها تبعاً لتجاربهم المتعلقة بالخدمات والقنوات والمنتجات المصرفية ومبادرات الدعم خلال جائحة كوفيد-19.

وجمعت المجلة نتائج الاستطلاع لاحتساب نقاط «برنامج جودة الخدمات المصرفية» وتقييم أفضل المؤسسات المصرفية على صعيد الخدمات المصرفية للأفراد في المنطقة.

وسجّل بنك الإمارات دبي الوطني أداءً لافتاً في مختلف المجالات منها الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك والقروض الشخصية وخدمات تحويل الأموال، كما حظي بإشادة واسعة عن جهوده الريادية في مجالات الابتكار والخدمات الرقمية وتجارب العملاء، لا سيما خلال العام الماضي الذي شهد ظروفاً غير مسبوقة نتيجة للجائحة وواجهت البنوك خلاله ضغوطاً كبيرة لتسريع وتيرة توفير الخدمات الرقمية.

وقال مروان هادي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد في الإمارات لبنك الإمارات دبي الوطني: «نفخر بفوزنا بهذه الجائزة المرموقة من (ذا آسيان بانكر) والتي تأتي تأكيداً على مكانتنا في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد على المستويين المحلي والإقليمي.

وباعتبارها جائزة تستند في المقام الأول إلى التقييمات الإيجابية للعملاء، نغتنم هذه الفرصة لنعبر عن عميق امتناننا لجميع عملائنا على دعمهم المتواصل لمساعدتنا على تحقيق هذه الإنجازات المتميزة.

ويسعدنا أيضاً أن نشهد مدى تقدير العملاء للتجارب المصرفية الرائدة، مما يؤكد بوضوح على فاعلية منهجيتنا التي تركز على العملاء أولاً، والتزامنا المتواصل تجاه الارتقاء بمعايير الابتكار في مجال الخدمات المصرفية الرقمية».

وبنك الإمارات دبي الوطني سبّاق دائماً إلى توفير الخدمات المصرفية الرقمية وتعزيز الابتكار في مجال العمليات المصرفية، حيث رصد مبلغاً قدره مليار درهم لدعم العمليات والتعاملات المصرفية الرقمية اليومية للعملاء، وقد أتاحت البنية التحتية الرقمية المتطورة للبنك مواصلة تزويد العملاء بالخدمات المصرفية بسلاسة وسهولة رغم القيود التي فرضتها جائحة كوفيد-19.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز