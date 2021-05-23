«اقتصادية عجمان» توقع اتفاقية تعاون مع مكتب أبوظبي للصادرات

المصدر: عجمان- (البيان)

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان اتفاقية تعاون مع مكتب أبوظبي للصادرات، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية بهدف تقديم الحلول للشركات الوطنية لتعزيز أعمالها وتوسيع نطاق أنشطتها جغرافياً للدخول إلى الأسواق الدولية، وتوحيد جهود دعم الاقتصاد المحلي لإمارة عجمان وتعزيز قدرته التنافسية والمساهمة في نمو الصادرات وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة وبما يتماشى مع رؤية واستراتيجيات الإمارات.

وقع المذكرة من جانب اقتصادية عجمان، عبد الله الحمراني، المدير العام، وعن مكتب أبوظبي للصادرات سعيد الظاهري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات بالإنابة، بحضور محمد السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية ورئيس اللجنة التنفيذية للصادرات لمكتب أبوظبي للصادرات، والشيخ عبد الله بن ناصر النعيمي، مدير إدارة تنمية الأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، وعدد من المسؤولين.

وقال الحمراني إن الاتفاقية تهدف إلى التنسيق والتعاون بين الطرفين، لتوحيد جهود دعم الاقتصاد المحلي لإمارة عجمان، وتعزيز قدرته التنافسية بما يتماشى مع رؤية واستراتيجيات الإمارات الهادفة إلى تعزيز التنوع الاقتصادي كركيزة أساسية للتنمية المستدامة من خلال توسيع نطاق السلع والخدمات التصديرية وفتح أسواق جديدة لها، وتمكين المستوردين/المشترين الخارجيين من شراء سلع وخدمات إماراتية، وذلك لزيادة معدلات الصادرات الوطنية.

وقال محمد السويدي إن «أبوظبي للصادرات» يسعى من خلال حلوله التمويلية إلى تعزيز جاذبية دولة الإمارات ومصدريها كشريك تجاري دولي موثوق، لافتاً إلى العديد من الشركات في العالم تواجه خلال هذه الفترة التحديات في تشغيل واستمرارية سلاسل التوريد ونقص السيولة نتيجة لانتشار فيروس «كوفيد – 19»، وإننا ومن خلال التمويل الذي نوفره للشركات المحلية والتعاون مع الشركاء الرئيسيين نعمل على توسيع نطاق أعمال شركاتنا وتمكينها من النفاذ إلى أسواق جديدة، والاستفادة من الخدمات التمويلية والحماية التي يقدمها «أبوظبي للصادرات».

وقال الشيخ عبد الله بن ناصر النعيمي، إن الاتفاقية تتضمن مجالات عديدة للتعاون بين الطرفين ومن أبرزها حماية المصدر الإماراتي من مخاطر عدم السداد من قبل المستورد كما تساهم في زيادة معدلات الصادرات الوطنية وفتح أسواق جديدة لها.

وقال سعيد الظاهري: الشراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان والتي تُمهد لمرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي لدعم الصادرات والشركات الوطنية مما ينعكس بشكل إيجابي على اقتصاد إمارة عجمان بشكل خاص والدولة بشكل عام.

ونعمل من خلال مكتب أبوظبي للصادرات وبالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين على زيادة الصادرات الوطنية وتنويعها بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2021 ورؤية اقتصادية عجمان، والهادفة إلى تحقيق اقتصاد تنافسي متنوع ومستدام لتحقيق التنمية الاقتصادية القائمة على المعرفة والابتكار.

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