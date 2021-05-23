الاقتصاد تحرر 8 مخالفات بقيمة 1.35 مليون درهم على منشأة لتجارة الذهب لمخالفتها أحكام غسل الأموال

المصدر: وام

تنفذ وزارة الاقتصاد حملة تفتيشية واسعة على منشآت قطاع "الأعمال والمهن غير المالية المحددة" للتأكد من امتثالها بالتسجيل في الأنظمة الحكومية المعتمدة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، واتباعها إجراءات العناية الواجبة التي تمكنها من رفع تقارير الأنشطة المشبوهة، وذلك بعد انتهاء فترة السماح بداية شهر مايو الجاري والتي امتدت لثلاثة أشهر.

وأسفرت الحملات التفتيشية عن مخالفة عدد من المنشآت لعدم اتباعها إجراءات التسجيل والتدابير اللازمة لمواجهة غسل الأموال، ورصدت الحملة مخالفات تقدر بقيمة مليون و350 ألف درهم لمجموعة ضخمة لتجارة الذهب في دبي تتضمن 3 شركات بواقع 450 ألف درهم لكل شركة، وذلك لمخالفتها 8 بنود من اللائحة التنفيذية لقانون مواجهة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.

وتضمنت بنود المخالفات التالي: عدم اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتحديد مخاطر الجريمة في مجال عمله /100 ألف درهم/، وعدم الإلتزام بخفض المخاطر /100 ألف درهم/، وعدم وضع سياسات وضوابط وإجراءات داخلية متناسبة مع حجم أعمالها تمكنها من إدارة المخاطر /50 ألف درهم/، وعدم اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للعمل على خفض المخاطر المحددة وفقاً لنتائج التقييم الوطني للمخاطر أو لنتائج التقييم الذاتي لطبيعة وحجم أعماله /50 ألف درهم/، وعدم اتخاذ التدابير اللازمة لتفهم الغرض من علاقة العمل وطبيعتها أو عند السعي للحصول على معلومات تتعلق بهذا الغرض عند الحاجة /50 ألف درهم/.

كما اشتملت المخالفات على عدم استحداث وظيفة تدقيق مستقلة لاختبار فعالية وكفاءة السياسات والضوابط والإجراءات الداخلية الخاصة بمكافحة الجريمة /50 ألف درهم/، وعدم إنشاء سجلات لحفظ المعاملات المالية مع العملاء بطريقة غير منتظمة لا تسمح بتحليل البيانات وتتبع العمليات المالية، وعدم الاحتفاظ بسجلات المعاملات المالية، والوثائق والمستندات المتعلقة بها لمدة خمس سنوات من تاريخ إتمام العملية أو انتهاء علاقة العمل مع العميل أو من تاريخ انتهاء عملية التفتيش على منشآته /50 ألف درهم/.

وأهابت وزارة الاقتصاد بالمنشآت الإسراع بتعديل أوضاعها تجنباً للمخالفات والعقوبات التي نص عليها القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة، والتي تبدأ من 50 ألف درهم وتصل حتى 5 ملايين درهم وقد تصل العقوبات إلى إيقاف الرخصة أو إغلاق المنشأة، مشيرة إلى أنه يجوز التظلم على المخالفات خلال الفترة القانونية المحددة بـ15 يوماً من تاريخ الإشعار بالمخالفة وفقاً للائحة التنفيذية للقانون.

وأكدت صفية الصافي، مدير إدارة غسل الأموال بوزارة الاقتصاد، على استمرار حملات الوزارة للتأكد من امتثال الشركات لأحكام القانون الاتحادي ولائحته التنفيذية، مشيرة إلى أن الحملات التفتيشية تهدف إلى التأكد من اتباع منشآت القطاع للأنظمة المتبعة في شأن مواجهة غسل الأموال، وذلك لضمان سلامة وشفافية المعاملات التجارية في قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، والتصدي للممارسات غير المشروعة وغير السليمة والأنشطة المشبوهة.

وأشارت إلى أن التسجيل في الأنظمة المعتمدة واتباع الإجراءات اللازمة، يعد واجب وطني على جميع منشآت القطاع حيث يدعم ملف الدولة عالمياً في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ويعزز مكانتها في المؤشرات العالمية ذات الصلة ويساهم في تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد الإماراتي، مؤكدة حرص الوزارة على تكثيف التواصل مع قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة خلال الفترة المقبلة ومتابعة تنفيذ القطاع تدابير العناية الواجبة التي تعقب التسجيل في الأنظمة المعتمدة لهذا الشأن.

وتوفر وزارة الاقتصاد من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي كافة المعلومات والإرشادات الخاصة بالتسجيل وذلك عبر الروابط التالية: رابط خطوات التسجيل في نظام وحدة المعلومات المالية

https://www.economy.gov.ae/arabic/AML/Pages/goAML-registration.aspx رابط خطوات التسجيل في نظام الإبلاغ الآلي لقوائم العقوبات

https://www.economy.gov.ae/arabic/AML/Pages/circulars-notices.aspx رابط التدابير المطلوبة من الشركات وفقاً للائحة التنفيذية:

https://www.economy.gov.ae/arabic/AML/Pages/default.aspx وتقوم وزارة الاقتصاد برفع جميع الورش على منصة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على قناتها الرسمية على يوتيوب، بهدف تمكين جميع الشركات والمعنيين والمهتمين بالاطلاع على محتواها، وذلك على الرابط:

https://www.youtube.com/channel/UChqcRa_X-2nIOSzrZ8rNZVw وتهيب الوزارة بجميع المنشآت المستهدفة بالتواصل مع معها عبر مركز الاتصال الخاص بالوزارة على الرقم /8001222/ أو عبر القنوات الرسمية الأخرى في حال وجود أي استفسارات تتعلق بالتسجيل في النظامين واستيفاء التدابير المطلوبة.

جدير بالذكر أن دولة الإمارات تحرص وبتوجيهات من قيادتها الرشيدة على تطوير تشريعاتها الاقتصادية بصورة مستمرة لتعزيز تنافسيتها كوجهة دولية آمنة ومستقرة للأعمال.

ويمثل تطوير نظامي وحدة المعلومات المالية /goAML/ ولجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير /نظام الإبلاغ الآلي لقوائم العقوبات/ خطوة مهمة ضمن جهود الدولة في ملف مواجهة غسل الأموال، وتسهم في رفع قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق نمو صحي ومستدام بعيداً عن الجرائم المالية.

وتشمل منشآت قطاع "الأعمال والمهن غير المالية المحددة" 4 فئات: الوسطاء والوكلاء العقاريين، والمحاسبين المستقلين، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ومزودي خدمات الشركات وشركات الاستشارات القانونية /باستثناء المحامين وكتاب العدل/.

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