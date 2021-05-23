دبي تشهد إطلاق تطبيق شامل لتقييم ومراجعة الأعمال والشركات

المصدر: دبي - البيان

شهدت دبي إطلاق تطبيق «Raayi»، الأول من نوعه في الإمارات والمنطقة، لمراجعة وتقييم الأعمال والشركات العاملة في كافة القطاعات والمجالات. ويتوقع المتخصصون في مجال تنافسية الأعمال أن يعزز التطبيق الجديد الواقع التنافسي لكافة قطاعات الأعمال، حيث يشكل منصة متكاملة تتيح للأفراد والمتعاملين تقييم الشركات بناء على التجربة وجودة الخدمة بالإضافة إلى إجراء عمليات بحث عن الأعمال المناسبة باستخدام اسم الشركة وقطاع العمل ونطاق السعر والمنطقة الجغرافية وتوصيات العملاء وغير ذلك من المعايير.

ويعرض «Raayi» مراجعات وتقييمات وتوصيات من مستهلكين وعملاء لشركات من مجالات متنوعة تصل الى 17 قطاعاً متنوعاً تشمل السيارات، والجمال، والتعليم، وتنظيم الفعاليات، والخدمات المالية، والصحية والطبية، والسفر، والفنادق والمطاعم، والترفيه، والخدمات المحلية، والخدمات المهنية، والعقارات، والتسوق، وغيرها.

وقال ستيفان طوبيا، المؤسس والرئيس التنفيذي لتطبيق: «Raayi» يقدم التطبيق بوابة متكاملة متعددة المجالات وسهلة الاستخدام تضمن وصول الأفراد للمعلومات بطريقة سريعة ودقيقة. نهدف إلى توفير الوقت على الأشخاص من خلال منحهم طريقة سهلة للعثور على الأعمال الموثوقة والمجربة والتي تناسب احتياجاتهم. ويتميز التطبيق الجديد بثلاثة مكونات رئيسية لمساعدة المستخدمين في البحث عن الشركات المحلية عبر 17 قطاعاً مختلفاً وتقييمها ومراجعتها بنقرة زر واحدة. والعنصر الأساسي هو دليل الأعمال، الذي يقدم رؤى حول الشركات العاملة في مختلف القطاعات في الإمارات. كما يستعرض التطبيق تعليقات المستهلكين والمتعاملين التي تتيح لمستخدمي التطبيق تقييم مدى جودة الخدمة التي تقدمها الشركات. كما يقدم ميزة خاصة تتيح للمستخدمين مشاركة المعلومات بشكل أوضح عبر انشاء قوائم مخصصة.

وتشير الدراسات إلى أن حوالي 95٪ من المستهلكين يقرؤون المراجعات قبل إجراء عملية شراء و54٪ يزورون الموقع الإلكتروني للشركة فوراً بعد قراءة مراجعة إيجابية. كما يرى 83٪ من الأشخاص أن أي شركة يتضمن موقعها الإلكتروني مراجعاً من قبل عملائها هي شركة جديرة بالثقة.

وتتمحور فكرة «Raayi» حول تقديم منصة تتيح مشاركة المراجعات الموضوعة من قبل مستهلكين ومتعاملين حقيقيين مع كافة الأطراف. يهدف التطبيق الى إثراء محتواه لتعم إفادته العملاء والشركات على حد سواء، حيث يتيح لأصحاب الأعمال الفرصة لفهم احتياجات المستهلكين والعملاء من خلال التفاعل معهم ومناقشة تجاربهم والإجابة عن أسئلتهم وتعليقاتهم. وسيكون التطبيق مفيداً بشكل خاص للشركات الصغيرة والمتوسطة لأنه يقدم لها تواجداً افتراضياً للتواصل مع عملائها دون الحاجة للاستثمار في ذلك. علاوة على ذلك، يمكن للشركات استخدام أدوات تحليلية مبنية في التطبيق لتحليل رؤى الجمهور وتطوير حلول تتماشى بشكل أفضل مع احتياجات المستهلك وترتقي بجودة الخدمات. وبدوره، يحصل العميل على معلومات مفيدة من مشترين سابقين لاتخاذ قراره الاستهلاكي.

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