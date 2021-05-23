دبي تستأنف الأنشطة الترفيهية على متن اليخوت

المصدر: البيان الإلكتروني

رفعت سلطة مدينة دبي الملاحية من السعة الاستيعابية لوسائل ويخوت النزهة البحرية والسياحية والمطاعم العائمة إلى 70بالمائة من العدد المصرح به مع الاستمرار بالسماح للوسائل البحرية "النزهة والسياحة" التي طاقتها الاستيعابية 10 أشخاص فما دون، من استخدام كامل طاقتها الاستيعابية.

وأضافت السلطة في تعميم لها أن يكون شرط كل من تحملهم الوسيلة من أسرة واحدة، وألا يكون هناك أي نوع من التجمهر على متن الوسيلة البحرية.

وأجازت السلطة استئناف الفعاليات والأنشطة الترفيهية على متن الوسائل البحرية السياحية والمطاعم العائمة مع تأكيد الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية؛ للحد من انتشار كوفيد-19.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز