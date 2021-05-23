تجارة التجزئة.. عصب تنوّع الاقتصاد

المصدر: دبي – بشار باغ

نجحت دولة الإمارات في تفعيل مساهمة قطاع التجزئة في مسيرة التنمية بوصفه عاملاً محورياً في تنويع الاقتصاد الوطني، كما عززت دوره الحيوي في توفير فرص عمل جديدة.

وتصل حصة قطاع تجارة التجزئة والجملة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 12.5%، فيما استحوذت تجارة التجزئة على نسبة 26% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أسواق الدولة بحسب وزارة الاقتصاد، وهو ما يعكس تنافسيته وقدرته على استقطاب علامات تجارية عالمية ومن ثم تنويع بيئة الأعمال داخل الدولة.ومن المتوقع أن تحقق مبيعات تجارة التجزئة نتائج إيجابية في العام الجاري بنسبة نمو 13% لتصل إلى 58 مليار دولار، مع توقعات بمحافظة مبيعات التجزئة في الإمارات على نمو سنوي 6.6% على المدى المتوسط لتصل إلى 70.5 مليار دولار بحلول عام 2025، مع نمو متوقع لتجارة التجزئة في المتاجر بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.7 %، مع التوقعات بأن يترافق كذلك بنمو البيع بالتجزئة خارج المتاجر بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 14.8 % بحسب تحليل صادر عن غرفة تجارة وصناعة دبي.وأوضح التحليل، الذي استند إلى بيانات الغرفة وبيانات «يرومونيتور انترناشونال»، أن هذه التوقعات الإيجابية تتزامن مع إطلاق دولة الإمارات الحملة الوطنية لتقديم لقاحات كوفيد – 19 على نطاق واسع، مرجحاً أن يؤدي الطلب الكبير المحتمل في النصف الثاني، إلى عودة المتسوقين المحليين والسياح إلى المتاجر التقليدية، كما أن معرض إكسبو 2020 دبي المقبل المقررة انطلاقة فعالياته في شهر أكتوبر المقبل، يعد حافزاً رئيساً إضافياً لتعافي قطاع التجزئة.

وتتصدر الإمارات المنطقة من ناحية إنفاق الأسرة على التجارة الإلكترونية بمبلغ 2,554 دولاراً لكل أسرة، وهو ضعف قيمة المتوسط العالمي، وأربعة أضعاف قيمة المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا (629 دولاراً أمريكياً)، وعزا التحليل ذلك إلى عاملين رئيسين، وهما ارتفاع دخل الأسرة في الإمارات، والازدهار المستمر في استخدام التجارة الإلكترونية.

وبيّن التحليل بحسب «جيه إل إل» أن دبي شهدت في عام 2020 إنجاز 110,000 متر مربع من المساحة الإجمالية للتأجير في قطاع التجزئة، ما رفع إجمالي مساحات تأجير التجزئة في الإمارة إلى 4.2 ملايين متر مربع، في حين أن مساحات التجزئة في أبوظبي استمرت من دون تغيير عند 2.8 مليون متر مربع.

وتوقع التحليل أن تشهد دبي في 2021، إضافة 761,000 متر مربع من المساحات الإجمالية للتأجير في قطاع التجزئة، بينما من المتوقع أن تتم إضافة 293,000 متر مربع من المساحات الإجمالية للتأجير في قطاع التجزئة في أبوظبي.

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