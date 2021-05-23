الإمارات ضمن الخمسة الكبار عالمياً في سلاسل السلع

المصدر: دبي- سيد صالح

صنّف البنك الدولي الإمارات ضمن أفضل 5 دول على مستوى العالم في الميزة النسبية المكشوفة لإنتاج وتصدير وإعادة تصدير السلع. ويُقصَد بالميزة النسبية المكشوفة مؤشر يُستخدَم لرصد الميزة التي تتوافر لدى كل دولة من دول العالم في إنتاج وتصدير أو إعادة تصدير سلعة معينة أو تقديم خدمة مُعينة، وذلك من واقع حجم التدفقات التجارية للسلعة أو الخدمة.

وأصدر البنك الدولي تقريراً بعنوان «نظرة استثمارية لسلاسل القيمة العالمية»، حيث يرصد فيها مجموعة الأنشطة التي تؤديها مختلف دول العالم قبل طرح سلعها، منتجاتها وخدماتها إلى الأسواق.

وأفاد التقرير بأن الإمارات، الكويت، بروناي دار السلام، أذربيجان، والكونغو هي أفضل 5 دول على مستوى العالم في الميزة النسبية المكشوفة للسلع، وذلك وفقاً لما يتضح من حجم التدفقات التجارية للسلع التي تنتجها هذه الدول الخمس. وأضاف إن هذه الدول الخمس تعتمد بصورة مكثفة على تصدير السلع، حتى أن الصادرات السلعية تستأثر وحدها بما يزيد عن 80% من إجمالي صادرات هذه الدول مجتمعة.

وأوضح أن الإمارات على وجه التحديد رغم اعتماد اقتصادها بصفة رئيسية على صادراتها السلعية، إلا أنها لا تركن إلى هذا الوضع، وتسعى بفاعلية إلى تنويع قاعدة صادراتها وخفض نسبة الصادرات السلعية ضمنها. وأفاد بأن الإمارات تتبنى عدة آليات من أجل بلوغ هذا المسعى، ومن أبرز هذه الآليات المناطق الاقتصادية الخاصة، حيث استخدمت الإمارات هذه المناطق بنجاح وكفاءة لتنويع وتحفيز صادراتها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز