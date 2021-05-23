سرقة بيانات 4.5 ملايين مسافر في «إير إنديا»

المصدر: (بومباي- أ ف ب)

تمكن قراصنة إلكترونيون من سرقة بيانات نحو 4,5 ملايين من عملاء «إير إنديا»، وفق ما ذكرت شركة الطيران الهندية، الجمعة.وذكرت الشركة، التي تملكها الدولة أن من المعلومات المخترقة أسماء وأرقام بطاقات الائتمان المصرفية، وبيانات جواز السفر.

وأكدت أنها «تؤمن» الخوادم الإلكترونية المتضررة من عملية القرصنة الضخمة هذه، وذلك بالاستعانة بخبراء أمن المعلوماتية، كما اتصلت بشركات البطاقات المصرفية المعنية.وتعرضت شركات طيران عديدة لهجمات إلكترونية في السنوات الأخيرة، وقامت هيئة الرقابة البريطانية بتغريم الخطوط الجوية البريطانية بـ28 مليون دولار العام الماضي، بعد فقدان بيانات نحو 400 ألف مسافر في 2018 في أعقاب هجوم إلكتروني.

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