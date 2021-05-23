«ميدياتِك» تخصص 3.3 مليارات دولار للجيل الخامس

المصدر: (دبي - البيان)

أكد رامي عثمان، مدير المبيعات والتسويق في الشرق الأوسط وأفريقيا لدى «ميدياتِك» أن الشركة خصصت 3.3 مليارات دولار لجهود الأبحاث والتطوير المتعلقة بشبكات الجيل الخامس، وتربطنا اليوم علاقات وثيقة مع أكثر من 100 مزود خدمة عالمي في مجال الجيل الخامس، إلى جانب أهم العلامات التجارية المتخصصة في هذا المجال.

وقال رامي عثمان إن «ميدياتِك تتمتع بخبرة واسعة وسجل حافل بالنجاحات في دعم شبكات الجيل الخامس. وقد عملنا بالتعاون مع تجمّع 3GPP، وهو اللجنة الدولية المعنية بمعايير شبكات الجيل الخامس لدعم تقدم شبكات الجيل الخامس عالمياً.

وتضم خطط العمل الحالية في الشركة العديد من التقنيات التي تقدم للمرة الأولى على الإطلاق في هذا المجال، ويشمل ذلك العمل المشترك بين مختلف مزودي الخدمة العالميين، إلى جانب المستندات والتقنيات التي تتيح للأجهزة التي تعمل بشرائح ميدياتِك تقديم تجربة استثنائية للعملاء في مختلف أرجاء العالم.

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