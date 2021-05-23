إطلاق منصة «سـحوبات دبي» للترويج إلكترونياً

المصدر: دبي- البيان

أطلقت اقتصادية دبي منصة «سحوبات دبي» المبتكرة والمتكاملة في إدارة السحوبات الترويجية، وحملات امسح واربح في دبي، حيث توفر كافة الأدوات والخصائص والمميزات التي تضمن إدارة وتنفيذ الحملات إلكترونياً، دون الحاجة لطباعة الكوبونات الورقية، ويأتي ذلك تماشياً مع توجهات حكومة دبي للتحول الذكي، وكجزء من تنفيذ استراتيجية دبي للمعاملات غير الورقية، وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19).

وستُمكن المنصة الذكية، التجار أصحاب الرخص التجارية، من تنفيذ السحوبات الترويجية بسهولة ويسر وكفاءة وجودة، دون الحاجة للاستثمار في تطوير أنظمة خاصة بهم، أو صرف الأموال في طباعة الكوبونات الورقية، كما أصبح بإمكانهم أيضاً استخدام منصة «سحوبات دبي»، والاستفادة من كافة المميزات والخصائص المتاحة والمبتكرة مجاناً، وعلى مدار الساعة.

وقال سامي القمزي مدير عام اقتصادية دبي: «تسعى اقتصادية دبي باستمرار، متمثلة بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، إلى توطيد وتنظيم العلاقة بين التجار والمستهلكين، وتعد منصة «سحوبات دبي»، خدمة ذات قيمة مضافة لجميع المتعاملين، والتي من شأنها تعزيز مزاولة الأعمال، ودعم تجار التجزئة في تطوير أعمالهم.

وتوفر المنصة الرقمية، الفرصة للتجار للترويج عن منتجاتهم وخدماتهم، من خلال السحوبات الترويجية بتقليل تكلفة هذه الحملات، وأتمتة الإجراءات والخطوات الخاصة بها، واتاحتها لكافة الشركات التجارية بمختلف أحجامها».

ومن جانبه، قال محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي: «تهدف منصة «سحوبات دبي»، لزيادة ثقة المستهلكين بالحملات والسحوبات الترويجية في إمارة دبي، حيث يمكن للمستهلكين الاطلاع على التفاصيل والمميزات والخصائص التي تضمن للمستهلك حقوقه، وتعزز من مصداقية الحملات الترويجية في إمارة دبي».

ويتم إشعار المستهلكين بعدد الكوبونات المستحقة لهم في كل حملة تم المشاركة فيها، بالإضافة إلى إشعار الفائزين في حال الفوز بأحد الجوائز.

لوحة تحكّم متكاملة

توفّر منصة سحوبات دبي، نظاماً خاصاً للتجار، لإدارة عملية السحوبات الترويجية، وحملات امسح واربح بآلية وخطوات مبتكرة، حيث تمنح التجار لوحة تحكم متكاملة لإنشاء الحملة، وتعيين المهام على موظفي الشركة، وتوزيع الكوبونات على المستهلكين إلكترونياً، وتحديد آلية توزيع هذه الكوبونات والجوائز المرصودة للسحوبات، ومواعيد تنفيذ السحب، بالإضافة إلى إجراء عملية السحب والإعلان عن الفائزين إلكترونياً، ويمكن للتجار عرض العد التنازلي، والإعلان عن الفائزين على الشاشات الكبرى أو مواقع التواصل الاجتماعي.

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