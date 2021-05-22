دبي تستضيف أهم خبراء مكافحة الجرائم السيبرانية جيسيك 2021

المصدر: دبي - البيان

يستضيف مركز دبي التجاري العالمي بين 31 مايو و2 يونيو، معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات (جيسيك)، الحدث الأكثر تأثيراً في مجال الأمن السيبراني في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يوفر منصة مثالية للتواصل واستكشاف حلول الجيل القادم لمكافحة الأعداد المتزايدة من الجرائم السيبرانية العالمية.

ستجمع الفعالية نخبة من خبراء القطاع العالميين في دبي، لمناقشة فرص النمو في السوق وتأثير التهديدات المتزايدة الناجمة عن اعتماد تقنيات العمل عن بُعد بشكل متزايد، وتسارع عملية التحول الرقمي.

وسيستضيف جيسيك مجموعة من المبدعين والخبراء العالميين من أكثر من 30 دولة بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وسنغافورة وفرنسا وألمانيا وروسيا وغيرها من الدول، حيث يشارك في الحدث أكثر من 150 جهة عارضة، بالإضافة إلى مؤتمرات تجمع أكثر من 180 متحدثاً.

وأشارت شركة جراتنر إلى أن أزمة "كوفيد 19" تسببت بارتفاع كبير في مستويات الطلب على الخدمات السحابية وتقنيات العمل عن بُعد وحماية البنية التحتية، حيث شكّلت أعداد الهجمات المتزايدة منذ عام 2020 مفاجأة لم يتوقَعها المسؤولون التنفيذيون في مجال أمن المعلومات.

وسيشهد جيسيك، في دورته الحالية، طرح استراتيجيات مبتكرة يقدمها مسؤولون تنفيذيون في مجال أمن المعلومات ومديري المعلومات والتقنية والجهات التنظيمية وصنّاع السياسات العاملون في القطاعات الحكومية وقطاع التمويل والرعاية الصحية والاتصالات والطاقة والمرافق الخدمية، سعياً لبناء منظومة سيبرانية تتسم بالمتانة والمرونة وتشكّل أساساً موثوقاً في الاقتصاد الرقمي.

تعاون دولي

ويهدف جيسيك إلى جمع أجندات الأمن السيبراني وتنظيمها وتحديد أولوياتها في المنطقة، حيث تقام الفعالية بتنظيم استراتيجيّ وشراكة وثيقة مع أكثر الهيئات الإلكترونية تأثيراً في الإمارات؛ بما فيها مجلس الأمن السيبراني في الإمارات، ومركز دبي للأمن الإلكتروني، وشرطة دبي، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ودبي الذكية، ودبي للاستثمار، وأدنوك للتكرير، والفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي في الإمارات.

وسيستضيف مجلس الأمن السيبراني في الإمارات أول مؤتمر عالمي للأمن السيبراني ضمن فعاليات جيسيك، حيث تقدم الجهات الحكومية الرائدة في مجال الأمن السيبراني ما تمتلكه من خبرات لمعالجة المشكلات المُلحة التي تواجه القطاع.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات: «يسر مجلس الأمن السيبراني في الإمارات استضافة المؤتمر العالمي للأمن السيبراني ضمن فعاليات معرض جيسيك.

ونتطلع لاستضافة فعالية جيسيك واغتنام الفرصة للتواصل مع شركائنا وتعزيز علاقات التعاون مع أصحاب المصلحة الرئيسيين بغرض تحديد الحلول التي من شأنها الحد من هذه التهديدات المُلحة، حيث تبرز حالياً أهمية التعاون الدولي وإيجاد الحلول المبتكرة ووضع الاستراتيجيات المناسبة للتصدي لتداعيات الحرب السيبرانية التي تواجهها الحكومات والشركات.

كما يجب أن تولي الجهات الحكومية الرائدة في مجال الأمن السيبراني الأولوية لمشاركة المعلومات الإلكترونية، وتطوير شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص وبناء مستقبل مبني على الثقة».

تعزيز مناعة الاقتصادات الرقمية

وستستضيف فعالية جيسيك، التي تقام تحت شعار "تعزيز المرونة في الاقتصادات الرقمية"، مؤتمرات متخصصة تجمع نخبة من أبرز الشخصيات العالمية في مجال الأمن السيبراني لمدة ثلاثة أيام، وستشهد جلسات حوارية تسهم في تغيير ملامح القطاع، لمناقشة أكثر مشكلات الأمن السيبراني إلحاحاً والتي يشمل تأثيرها الشركات والحكومات. كما تجمع الفعالية كبار مزودي الحلول وخبراء الأمن السيبراني على الصعيد العالمي، وتستضيف جناحين حكوميين لدولتي ألمانيا وتركيا.

وستستكشف فعاليات جيسيك الأهمية والدور المتزايد للذكاء الاصطناعي وتقنيات الاتصالات من الجيل الخامس 5G وخدمات الحوسبة السحابية في مجال الأمن السيبراني، فضلاً عن حجم وتعقيدات الهجمات التي ترعاها الدول، والخطر المستمر للتهديدات التي تحدث من الداخل، فضلاً عن أساليب برامج الفدية الخبيثة والبرمجيات الضارة وهجمات حجب الخدمة والتصيّد الاحتيالي، وما يمكن أن تحدثه من اضطرابات للعمليات التشغيلية، وخسائر مالية وتشويه للسمعة.

وسيستقطب مؤتمر جيسيك 2021 نخبة من أبرز خبراء الأمن السيبراني العالميين، من بينهم كريغ جونز، مدير مكافحة الجرائم السيبرانية في الإنتربول؛ وسوداكار راماكريشنا، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة سولار ويندس؛ والدكتور عيسى علي إبراهيم بانتامي، وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي في نيجيريا؛ وفيكتور جيفرز، الخبير في شؤون الاختراق الإلكتروني والشريك المؤسس في مؤسسة جي دي آي، والذي اخترق حساب تويتر لرئيس الولايات المتحدة السابق دونالد ترامب مرتين؛ وماتياس شرانر، المؤسس والرئيس التنفيذي لمعهد شرانر للتفاوض، والذي تدرّب على التفاوض على يد مكتب التحقيقات الفيدرالي وقدّم المشورة لعملاء من بينهم الأمم المتحدة، حيث سيناقش التكتيكات المُستخدمة للتفاوض مع المتسلّلين بغرض الابتزاز.

ويستضيف جيسيك فعالية السعودية في دائرة الضوء، التي تتيح فرصة لتقييم الإنفاق السعودي المتزايد على الأمن السيبراني في المملكة، والذي يُتوقع أن تصل قيمته إلى 28 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025، وبيئتها التنظيمية المتطورة.

وستناقش نخبة من المسؤولين التنفيذيين في مجال أمن المعلومات والجهات التنظيمية وصنّاع السياسات والسلطات الأمنية خارطة الطريق الماثل أمام المملكة العربية السعودية، وتتضمن قائمة المتحدثين الدكتور فيصل سباعي، نائب الرئيس التنفيذي لأمن المعلومات لدى صندوق الثروة السيادية السعودي؛ وسلطان الطخيم، المسؤول التنفيذي لأمن المعلومات في البنك السعودي للاستثمار؛ ومعاذ الحمود، المدير التنفيذي لأمن المعلومات في شركة التصنيع الوطنية؛ وحافظ فاروق، مهندس الأمن العالمي في أرامكو السعودية.

ملتقى أفريقيا

وستتطرّق فعالية ملتقى أفريقيا لمسألة تضاعف عدد مستخدمي الإنترنت في القارة إلى مليار مستخدم بحلول عام 2022، ما يعزّز الطلب المتزايد على التحوّلات التقنية وحلول الأمن السيبراني المتطورة، كما تستكشف الفعالية مدى جاهزية القارة لاعتماد العملات الرقمية والمشفرة.

وتتضمن قائمة المتحدثين في المُلتقى عبد الحكيم عجيجولا، رئيس مجلس إدارة مجموعة الخبراء في الاتحاد الأفريقي للأمن السيبراني؛ والدكتور كاشيفو إنوا عبدالله، الرئيس التنفيذي للوكالة الوطنية لتنمية تكنولوجيا المعلومات في نيجيريا.

وستركز دورة هذا العام من مؤتمر جيسيك إنسباير على دور المرأة في قطاع الأمن السيبراني، حيث تشكل السيدات حالياً 20% من القوى العاملة العالمية، و5% فقط من القوى العاملة في الشرق الأوسط.

وستسهم الأجندة في جمع شركات الأمن السيبراني والحكومات وكبار المفكرين لتعزيز أساليب استقطاب النساء إلى هذا المجال.

معايير السلامة

وسيُقام جيسيك لعام 2021 وسط بروتوكولات وقائية صارمة، والتي مكنّت مركز دبي التجاري العالمي من إثبات قدرته على تقديم بيئة تتميز بأفضل مستويات السلامة لاستضافة الفعاليات التجارية المباشرة، وتنظيم المعارض العالمية بالتوافق مع أعلى معايير السلامة.

واستقبل مركز دبي التجاري العالمي في شهر فبراير عشرات الآلاف من الزوار في معرض جلفود 2021، الفعالية المباشرة الأولى عالمياً في قطاع الأغذية والمشروبات بعد 12 شهراً، والتي عبّر خلالها 98% من الزوار باستمتاعهم بتجربة آمنة أو آمنة للغاية.

وفي هذا الصدد، قالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي: «تتزايد وتيرة استغلال قراصنة الإنترنت للظروف الناجمة عن الارتفاع المفاجئ في أعداد الموظفين العاملين عن بُعد، وهو تغيير طال المؤسسات بمختلف أحجامها وقطاعاتها.

ويتطور مشهد التهديدات بسرعة، مما يزيد من نطاق التهديدات التي تمسّ البنية التحتية الحيوية، كما تُعد بيانات تكنولوجيا المعلومات المهمة للأعمال معرّضة للخطر أكثر من أي وقت مضى.

ولا شك أن فعالية جيسيك تأتي في فترة مهمة من معركة التصدي للجريمة السيبرانية، وتقدم فرصة فريدة للتواصل ومناقشة المنهجيات الدفاعية، التي تسهم في حماية الأمن السيبراني، وهو جانب جوهري لصنّاع القرار لدى الحكومات والشركات».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز