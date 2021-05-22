«مورغان ستانلي» عضو تسوية لعقود خام «مربان» الآجلة

المصدر: دبي - سيد صالح

أعلنت بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة، أول بورصة في العالم لتداول العقود الآجلة لخام «مربان»، الذي تنتجه شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، أن شركة «مورغان ستانلي» متعددة الجنسيات للخدمات المالية والاستثمارية باتت أحدث عضو ينضم إلى البورصة، حيث انضمت كعضو تسوية، وذلك بحسب البيان الصحفي الذي أصدرته البورصة أمس، ونشرته وكالة «بلومبرج» للأنباء.

وقال جمال أولحاج، رئيس بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال: «تسجل كافة المقاييس التي ترصد أداء بورصة جديدة في السوق ارتفاعاً متزايداً، كأحجام التداولات، العقود المفتوحة، عدد المساهمين ومدى مساهماتهم، وعمق منحنى أداء البورصة».

وأضاف: «يعكس هذا كيف تستخدم صناعة الطاقة قدرتها الجديدة على التحوط في مواجهة مخاطر الأسعار لخام «مربان» وتسهم في عملية صياغة سعر الخام».

ويبلغ عدد أعضاء التسوية لدى بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال حالياً 22 عضواً، وجميعها مُدرَجَة على صفحة الأعضاء الخاصة بالبورصة. ويدعم أعضاء التسوية كافة التداولات التي تجري عن طريق البورصة، سواء كانت لحساب عميل، عضو أو لحساب البورصة الخاص.

ومن الجدير بالذكر أن بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال قد بدأت تداولاتها في الـ 29 من مارس الماضي، وسجلت رقماً قياسياً في عدد العقود المفتوحة المتداولة لديها في تاريخ 18 من مايو الجاري، حيث بلغ عددها 53515 عقداً.

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