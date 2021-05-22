جناح هولندا.. تكامل الماء والطاقة

المصدر: دبي - البيان

يقع جناح هولندا في منطقة الاستدامة، ويحمل شعار «تكامل الماء والطاقة»، وسينتج الماء والطاقة ذاتياً. ومن الأمور التي سيتفرد بها هذا الجناح، الذي يقع في منطقة الاستدامة، الأمطار الاصطناعية الداخلية التي سيولدها بفضل تكنولوجيا هولندية مبتكرة، تسمى سانغلاسير، تستخرج الماء من الهواء، وتستخدم الطاقة الشمسية لري المزروعات وإبهار الزوار.

وحرصاً على الحد من التأثير البيئي خلال مرحلة البناء، ستشيّد العناصر الداخلية للجناح من مواد مستأجرة، ستعاد إلى الشركات المحلية بعد انتهاء الحدث. كما سيتم استخدام تقنيات ذكية في الإنارة، لتقليص البصمة الكربونية قدر الإمكان.

ويتوسط الجناح مزرعة عمودية مخروطية الشكل، مخصصة لزراعة نوع من الفطر، يمكن استخدامه لأغراض عديدة، تتنوع ما بين الطبخ والبناء، في تعبير واضح عن مستوى الابتكار الذي سيعرضه هذا البلد في إكسبو دبي العام المقبل.

ويعمل الجناح على إيجاد طرق تتيح استخدام الفطر المزروع داخل الجناح في مواد البناء، كبلاط الأرضيات والجدران، فضلاً عن استخدامه كمكون في ما ستقدمه هولندا من مأكولات تقليدية وعصرية.

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