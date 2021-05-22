«آرمز ومكجريجر» تطلق منصة ترميز عقارية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «آرمز ومكجريجر»، ومقرها دبي، عن إطلاق أول منصة ترميز عقاري في المنطقة تتصل مباشرة بمجمع سيولة للتمويل المركزي.

وترتكز المنصة الجديدة على تقنية مبتكرة من تطوير شركة «بلوكسكوير» وسوف تكون مفتوحة أمام تداول وتملك وتسييل الأصول العقارية عبر رموز تداول رقمية.

وفي ظل العدد المتزايد من التعاملات التي شهدها قطاع العقارات والتي تم تسجيلها في الإمارات خلال الشهور القليلة الماضية، تستهدف «آرمز ومكجريجر» سيولة تزيد على 5 مليارات دولار ضمن السوق العقاري في مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2024. وتأتي هذه الخطوة من الشركة الإماراتية كحجر أساس للانطلاق نحو جعل تسييل فئة الأصول عملية ممكنة وشفافة، بينما في الوقت ذاته جعل المعاملات آلية.

وقال دنيس بتروفيتش، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بلوكسكوير»: سوف يحصل مالكو العقارات في مجلس التعاون الخليجي للمرة الأولى عبر هذه الشراكة على قدرة استخلاص السيولة من أسواق التمويل اللامركزي بكل بساطة من خلال تحميل وحداتهم العقارية عبر سلسلة الكتل «بلوكتشين».

كما أنها تولِّد مصدراً جديداً للسيولة بهدف تمويل المشاريع الضخمة الطموحة، خصوصاً وإن التمويل التقليدي قد يخفق ولا يكون متاحاً. ومنذ 2018، تمحور تركيز «بلوكسكوير» دوماً حول منح العملاء بنية البلوكتشاين الأفضل لعمليات ترميز الأصول العقارية. ومن خلال بروتوكول الترميز العقاري الذي يتم إطلاقه في المنطقة بواسطة «آرمز ومكجريجر»، يستطيع رواد الأعمال المباشرة في التحويل الرقمي للأصول العقارية بجزء بسيط من الكلفة.

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