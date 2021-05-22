32 ملياراً مكاسب الأسهم الأسبوعية بدعم مشتريات الأجانب والمؤسسات

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

عززت الأسهم المحلية مكاسبها في تداولات الأسبوع الماضي، وذلك للأسبوع الثالث على التوالي بعدما ربح رأسمالها السوقي ما يربو على 32 مليار درهم، بفعل عمليات شراء للأجانب والمؤسسات، على وقع جملة من المحفزات مع دخول أسهم جديدة إلى مؤشر «إم. إس. سي. آي» العالمي، والتفاؤل حيال مستقبل قطاع العقار والسياحة في الدولة بعد انحسار تداعيات «كوفيد 19».

وارتفع سوق دبي بنسبة 2 % إلى 2750 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والاستثمار والنقل والتأمين والخدمات، فيما زاد سوق أبوظبي 4.97 % عند 6517.85 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والاتصالات والطاقة والسلع والصناعة والخدمات.

واجتذبت الأسهم سيولة خلال الأسبوع بقيمة 13.7 مليار درهم موزعة بواقع 11.98 مليار درهم في أبوظبي و1.706 مليار درهم في دبي، وجرى تداول 2.9 مليار سهم، منها 1.27 مليار سهم في دبي و1.6 مليار سهم في أبوظبي، عبر تنفيذ 47.3 ألف صفقة.

وقال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست»، لـ «البيان الاقتصادي»: حققت الأسواق الإماراتية مكاسب ملحوظة، حيث سجل مؤشر أبوظبي أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر دبي للأسبوع الثالث على التوالي بفعل العديد من المحفزات، حيث صعد سهم بنك أبوظبي الأول مع توقعات بزيادة وزن البنك على مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة مما سيزيد من التدفقات الأجنبية.

وأضاف دياب: بينما في سوق دبي، كان هناك حالة كبيرة من التفاؤل بعد تخفيف القيود المفروضة على قطاع السياحة، حيث ارتفعت مكاسب السوق نتيجة التقييم الجيد والمتفائل من قبل مورجان ستانلي للأسهم العقارية بعد ارتفاعها للمرة الأولى منذ ست سنوات وزيادة الطلب، إضافة إلى رفع الأسعار المستهدفة لبعض الأسهم.

وتابع دياب: تبدو الأجواء إيجابية في ظل نجاح الدولة بالتعاطي مع أزمة «كوفيد 19» والسيطرة عليه مع الوصول إلى المناعة المجتمعية المرجوة، فضلاً عن أن النتائج المالية للشركات والبنوك المدرجة عن الربع الأول من العام الحالي كانت أفضل من التوقعات.

سوق دبي

وعزّز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 1.88% مع نمو «دبي الإسلامي» 2.6% و«الإمارات دبي الوطني» 1.9%، وزاد قطاع العقار 2.7% على وقع ارتفاع «إعمار العقارية» 0.75% و«إعمار مولز» 0.5% و«إعمار للتطوير» 17% و«ديار» 5.47% و«داماك» 6.3%.

وزاد قطاع الاستثمار 2% بعد ارتفاع «دبي للاستثمار» 1.24% و«سوق دبي المالي» 4.6% و«شعاع كابيتال» 1.6%، ونما قطاع النقل 4.4% بعد صعود «العربية للطيران» 3.87% و«أرامكس» 5% و«الخليج للملاحة» 1.57%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 462 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 234 مليون درهم، ثم «إعمار مولز» 177.87 مليون درهم، وحقق «الصناعات الوطنية» أكبر ارتفاع بنسبة 23.18%، تلاه «إعمار للتطوير» 17%، ثم «آن ديجيتال سيرفسس» 14.3%.

فيما كان «الرمز كوربوريشن» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.82%، تلاه «الإمارات للمرطبات» 9.65%، ثم «السلام القابضة» 8.13%. ومال المستثمرون العرب والخليجيون نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 143.7 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وعزّز صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 10.33% بعد ارتفاع قوي لسهم «أبوظبي الأول» بنسبة 12.62% وسط توقعات بزيادة وزن البنك على مؤشر «إم. إس. سي. آي»، كما زاد «أبوظبي التجاري» 4.8% و«أبوظبي الإسلامي» 7.91%، وارتفع قطاع الاتصالات 2.23% مع نمو سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وصعد قطاع العقار 0.8% على وقع ارتفاع «الدار» 0.56% و«رأس الخيمة العقارية» 5.36%، ونما قطاع الطاقة 0.17% بعد ارتفاع «دانة غاز» 1.77% و«طاقة» 2.21% فيما انخفض «أدنوك للتوزيع» 0.82%، ونزل قطاع الاستثمار 3.04% بعد هبوط «العالمية القابضة» 3.59% فيما زاد «الواحة كابيتال» 7.2% و«إشراق» 0.92%.

وهيمن «العالمية القابضة» على النشاط مستقطباً 4.85 مليارات درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 2.6 مليار درهم، ثم «الدار العقارية» 1.37 مليار درهم، وحقق «أبوظبي لبناء السفن» أكبر ارتفاع بنسبة 46.53% مع إعلان فوز الشركة بعقد بناء 4 سفن بقيمة 3.5 مليارات درهم، تلاه «إيزي ليس» صاعداً 24.31%، ثم «أركان لمواد البناء» 23.81% بعد تلقي الشركة عرض استحواذ من «حديد الإمارات»، بينما سجل «الشارقة للتأمين» أكبر انخفاض بنسبة 18.2%، تلاه «الإمارات للتأمين» 15.89%، ثم «الاتحاد للتأمين» 11.29%.

واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء في أبوظبي بصافي استثمار 623.1 مليون درهم محصلة شراء، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو البيع. وعمدت المؤسسات نحو الشراء في السوقين أيضاً بصافي استثمار 694.4 مليون درهم، منها 55.4 مليون درهم في دبي و639 مليون درهم في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار 694.4 مليون درهم، موزعة بواقع 55.4 مليون درهم في دبي و639 مليون درهم في أبوظبي.

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