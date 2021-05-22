الجيل الخامس حقبة جديدة للاتصال المرئي

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

قال سامر طيَّان، المدير الإقليمي في «زووم» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إن تقنية اتصال الجيل الخامس تؤذن بحقبة جديدة لحلول الاتصال عبر الإنترنت، من خلال إلغاء الكمون الطفيف خلال الاتصال بالفيديو بفضل وجود نطاقات ترددية أعلى وإمكانية عبور البيانات بشكل أكبر وأسرع بكثير بالمقارنة مع تقنية 4G.

وأضاف طيّان في تصريحات لـ «البيان» إن منصة «زووم» سجلت ما يقارب 467 ألف اشتراك مدفوع في جميع أنحاء العالم بحلول نهاية الربع الرابع 2021، فيما شهدت منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا نمواً بلغ نسبته 227% في عدد المستخدمين الفرديين في 2020.

وأضاف: في حين أن الأرقام الدقيقة لقاعدة المستخدمين وحصة السوق داخل الإمارات غير متوفرة حالياً، غير أنه من الضروري ملاحظة أنه بمجرد إتاحة مكالمات الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) لجميع المستخدمين في الدولة، استغرق الأمر نحو أربعة أسابيع فقط لكسب 100 ألف عميل مدفوع ومجاني في الإمارات.

وأوضح أنه وفقاً لاستطلاع الرأي الذي أجرته «زووم» في الإمارات لعام 2020، فقد برزت «زووم» كالمنصة المفضلة لعقد مؤتمرات الفيديو لمعظم الإماراتيين، لافتاً إلى أن «زووم» انتقلت من كونها منصة اتصالات تجارية تركز على خدمة العملاء إلى منصة تساعد وتساهم في ربط الأشخاص بمختلف خلفياتهم وتقريب المسافات بينهم.

وأضاف: من المتوقع أن يؤدي إدخال تقنيات اتصال جديدة وحديثة كتقنية الجيل الخامس (5G) إلى تسريع وتيرة العمليات الرقمية بشكل كبير، سواءً بالنسبة للأعمال أو أنظمة التعليم أو التفاعلات اليومية عبر الإنترنت لدينا. كما أن جودة مؤتمرات الفيديو ستتحسن بشكل كبير، ما يتيح حرية في الحركة والعمل من أي مكان لجميع سكان الكرة الأرضية.

وأشار طيّان إلى أن جائحة «كورونا» غيّرت طريقة تواصلنا، حيث كان الاعتماد على التكنولوجيا والاتصال الافتراضي هو الجانب الأكثر أهمية لاستمرارية العمل والتعليم والعلاقات الشخصية. وقد تسبب هذا في تحول كبير نحو استخدام منصات مؤتمرات الفيديو، مما جعل «زووم» يتألق طوال العام الماضي.

وأضاف: وفقاً لإحصاءاتنا، تم تسجيل 10 ملايين مشارك يومياً في اجتماع «زووم» كحد أقصى في ديسمبر من عام 2019. وبالانتقال السريع لشهر أبريل من عام 2020، لم يتضاعف هذا الرقم بضعفين أو ثلاثة فحسب وإنما ارتفع بنسبة بلغت 2900% حيث وصل إلى ما يقارب 300 مليون مشترك يومياً.

ولفت إلى أنه وبالتزامن مع استعداد الإمارات لرقمنة جميع الخدمات التي تقدمها، فإن «زووم» لديها خطط طموحة للتوسع في الدولة. وأضاف: نحشد الجهود الرامية إلى تعزيز مكاننا في مستقبل التكنولوجيا الذكية والاتصالات. كما نخطط أيضاً لمواصلة تطوير مجموعة خدماتنا بما يتماشى مع الاحتياجات العالمية المتزايدة للحلول الافتراضية من خلال طرح مجموعة من الميزات الجديدة التي يسعدنا الإعلان عنها قريباً، ونعتقد بشدة أن منصة «زووم» ستظل تطبيق اتصالات الفيديو المفضل لدى الجمهور الإماراتي.

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