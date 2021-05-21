«يلا» تطلق برنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة 150 مليون دولار

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة «يلا» المحدودة، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، عن إطلاق مجلس إدارتها برنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة تصل إلى 150 مليون دولار، والذي يسمح للشركة بموجبه إعادة شراء أسهمها مستحقة الدفع لاسيما أسهم الإيداع الأمريكية (ADS) من الفئة ( أ )، والأسهم العادية من الفئة ( أ ) خلال الـ 12 شهراً المقبلة بدءاً من 21 مايو 2021.

وأكدت الشركة مالكة أكبر منصة صوتية للتواصل الاجتماعي والترفيه الرقمي بالمنطقة، أن الادعاءات الأخيرة من قبل بعض البائعين على المكشوف ضد مجموعة «يلا» ما هي إلا مجرد ادعاءات مشوهة ومضللة ولا أساس لها من الصحة، وأوضحت الشركة أن هذه الادعاءات تنم عن عدم فهم هؤلاء البائعين لنموذج وآلية عمل الشركة.

وأشارت الشركة في هذا الصدد إلى أنها تحظى بنظام عمل ونقدنــة يتميز بالمرونة والقوة، وهو ما أدى إلى تعزيز نمو إيرادات وأرباح المجموعة بشكل ملحوظ وخلق رصيد نقدي قوي، وقد جاء قرار اعتماد مجلس الإدارة لبرنامج إعادة شراء الأسهم بعد النظر في المركز النقدي القوي للشركة، ومن أجل حماية قيمة المساهمين وإثبات ثقة الشركة في نموها المستمر وآفاقها طويلة الأجل.

وستقوم الشركة بإجراء عمليات إعادة الشراء المقترحة من وقت لآخر في السوق المفتوحة ووفقاً لأسعار السوق السائدة، وفي معاملات تفاوضية خاصة، أو من خلال صفقات جماعية أو أي وسائل أخرى مسموح بها قانوناً، وفقاً لظروف السوق والقواعد واللوائح المعمول بها، وسيقوم مجلس إدارة الشركة بتقييم ومراجعة برنامج إعادة شراء الأسهم بشكل دوري، وقد يأذن بتعديل شروطه وحجمه، كما تخطط الشركة لتمويل عمليات إعادة الشراء من رصيدها النقدي الحالي.

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