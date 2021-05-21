نخيل تعلن بيع فلل بقيمة 800 مليون درهم خلال أربع ساعات

المصدر: وام

أعلنت شركة نخيل-المطور العقاري - عن بيع فلل بقيمة 800 مليون درهم إماراتي خلال زمن قياسي بلغ أربع ساعات فقط فيما تنافس المستثمرون على شراء الفيلات الجديدة التي أعلنت عنها الشركة في مجمعها السكني الجديد مروج الفرجان.

وبهذا تكون المرحلة الأولى من المشروع والتي تضم 217 فيلا من أربع وخمس غرف نوم قد بيعت بالكامل بعد إطلاقها أمس .

و قال المتحدث باسم شركة نخيل إن الإقبال الهائل على مشروع مروج الفرجان يؤكد ثقة المستثمرين بالقطاع العقاري بدبي واستمرار الازدهار في قطاع الفيلات السكنية تحديدًا واستمرار الطلب على المنازل عالية الجودة في مشاريع توفر مرافق متميزة."

يذكر أن مروج الفرجان والواقع في منطقة الفرجان التي تعدّ من أكبر المجتمعات متعددة الاستخدامات التي طوّرتها نخيل وأكثرها شعبية يضم ما مجموعه 418 فيلا ويمتد بمساحة إجمالية قدرها خمسة ملايين قدم مربع.

ويتمتع المشروع الجديد بموقع استراتيجي على مقربة من مركز البافيليون ونادي الفرجان ومحطة مترو دبي.ومن المقرر بدء الأعمال الإنشائية في مشروع مروج الفرجان العام الحالي لتكتمل عام 2024.

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