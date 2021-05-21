شركة كورية جنوبية ناشئة تؤسس مصرف بلوك تشاين في دبي

المصدر: إعداد: فاتن صبح

أعلنت شركة "بلوم تكنولوجي" الكورية الجنوبية الناشئة عن انضمامها لمنصة تجارة العملات " IDCM Asia" لإنشاء مصرف في دبي قائم على تقنية بلوكتشين.

وستتمكن المنصة الرقمية، وفقاً لموقع "يو بي آي" من ابتكار طرق للناس لإجراء الصفقات بالعملة المعماة، بما في ذلك بيتكوين وإيثيريوم واستبدالها بدولارات أمريكية.

وتمنح شركة "بلوم تكنولوجي" لهذه الغاية تقنية البلوكتشين الخاصة بها والمسماة "لوكاس تشاين" الرامية لإدارة الصفقات الكبرى بتكاليف الحد الأدنى.

وستطلق منصة المصرف الرقمي الجديد خدمات وصاية على الرموز غير القابلة للاستبدال بما يساعد محبي جمع التحف على إيجاد وسيلة آمنة لحفظ الرموز، وفقاً للشركة.

وعلق لي سانغ يون، الرئيس التنفيذي لشركة "بلوم تكنولوجي" بالقول: " سيتيح النظام المصرفي الجديد لبلوكتشين للناس من إجراء معاملات تجارية بواسطة العملات المعماة في حوالي 200 دولة في العالم.

كما سيتمكنون من تصريف تلك العملات بالدولار الأمريكي أو الوون الكوري لسحبها من أجهزة الصراف الآلي."

من جهته جوزيف لي، الرئيس التنفيذي ل " IDCM Asia" أعلن بأن الأعمال المصرفية الرقمية العالمية بلوك تشاين تحظى بإمكانيات عالية، إلا أن غياب الشجاعة التكنولوجية حال دون انطلاقتها.

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