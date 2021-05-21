«جمارك دبي» و«الاتحادية للجمارك» تستضيفان النسخة الخامسة من مؤتمر «المشغّل الاقتصادي المعتمد»

المصدر: البيان الإلكتروني

تستضيف جمارك دبي النسخة الخامسة من مؤتمر منظمة الجمارك العالمية لبرنامج المشغّل الاقتصادي المعتمد، والذي يقام افتراضيًا على مدار ثلاثة أيام بين 25 و27 مايو الجاري، بالشراكة مع الهيئة الاتحادية للجمارك، ويهدف المؤتمر إلى جمع كافة الأطراف المعنية بحركة التجارة العالمية لبحث تطوير أطر التعاون في مجال تأمين البضائع وإدارة المخاطر وعمليات التخليص الجمركي واستيعاب نماذج اقتصادية جديدة ضمن البرامج الوطنية للمشغّل الاقتصادي المعتمد، وإدماج الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية بكافة مكوناتها الفاعلة بالمنظومة الاقتصادية الدولية.

يقام المؤتمر الدولي الخامس للمشغّل الاقتصادي المعتمد تحت شعار «المشغّل الاقتصادي المعتمد 2.0: التقدم نحو آفاق جديدة لتجارة آمنةٍ مستدامة»، ويشمل جدول أعماله كلمات رئيسية يلقيها كل من سعادة سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة رئيس غرفة تجارة دبي العالمية، وسعادة أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي، وسعادة كونيو ميكوريا، الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية، والدكتور ديفيد ويدوسون، رئيس مركز دراسات الجمارك والضرائب بجامعة تشارلز ستيوارت في أستراليا. يخصص المؤتمر عددًا من الجلسات النقاشية التي تتناول استدامة سلاسل الإمداد والتوريد، وتنسيق الجهود بين المنظمات الدولية والحكومات والهيئات الجمركية، وتوسيع نطاق عمل برنامج المشغّل الاقتصادي المعتمد ليشمل الأطراف الفاعلة في منظومة التجارة الإلكترونية، ودرء المخاطر الجديدة التي تتهدد التجارة العالمية، مثل الهجمات السيبرانية ومخاطر أمنية تقنية أخرى.

يمثل برنامج المشغّل الاقتصادي المعتمد صلة فاعلة تساهم في تعزيز حركة التجارة العالمية، وقد أشارت معلومات نشرتها جمارك دبي نهاية عام 2020 إلى الدور الحيوي الذي لعبه البرنامج خلال أزمة كوفيد-19، من واقع تيسير حركة التجارة الخارجية وسرعة التصريح عن البضائع وتمريرها، وتفادي العديد من الأزمات التي نتيجة الإجراءات الاحترازية العالمية.

وفي هذا الإطار، صرّح سعادة أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي، قائلًا إن دبي تحتل موقعًا متقدمًا في اعتماد أنظمة تسهيل التجارة وتبادل البيانات مع المنظمات والحكومات، وبناء الشراكات الاستراتيجية في إطار اتفاقيات الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغّل الاقتصادي المعتمد، وأضاف سعادته: "يحمل اختيار دبي كمقر الاستضافة الافتراضية للمؤتمر دلالات على الثقة التي نالتها الإمارة كمركز مهم للتجارة العالمية وكشريك يعتدّ به لتعزيز تبني برنامج المشغّل الاقتصادي المعتمد حول العالم."

وتحدث سعادة كونيو ميكوريا، الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية، عن المخاطر التي تجاوزتها التجارة الدولية قائلًا: "أدركنا خلال جائحة كوفيد-19 وبشكل قطعي أننا جميعًا بحاجة ماسة إلى التعاون، وأن ما يمس أحدنا فهو يمسّنا جميعًا. لا خيار أمامنا في هذه اللحظة سوى العمل على تيسير الإجراءات وتذليل العقبات القانونية والأمنية واللوجستية من دون تقويضها أو تجاوزها، ويوفر لنا برنامج المشغّل الاقتصادي المعتمد الأدوات اللازمة للوصول إلى هذا الهدف. رأينا خلال السنوات السابقة النمو المضطرد للبرنامج منذ بدايته عام 2012 وحتى اليوم، فضلًا عن توقيع عدد كبير من اتفاقيات الاعتراف المتبادل بين الدول المُعتمِدة للبرنامج، وهذه إنجازات مهمة يجب البناء عليها للوصول إلى أفضل منظومة ممكنة من ناحية الأمن والدقة والسلامة والسرعة وانخفاض تكاليف الشحن والنقل."

و افتتحت جمارك دبي والهيئة الاتحادية للجمارك التسجيل لحضور الفعاليات الافتراضية للمؤتمر عبر الموقع الإلكتروني http://www.AEOConference2021.com، وقد تم الإعلان عن أن التسجيل متاح لمسؤولي الجمارك بمختلف دول العالم والمنظمات الدولية ومؤسسات القطاع الخاص والعام، والباحثين والمبتكرين والأكاديميين وأي طرف آخر معني بالتجارة الدولية.

وتعد جمارك دبي واحدة من أقدم الدوائر الحكومية في دبي ومنطقة الخليج العربي بأكملها، وقد أسست إمارة دبي برنامجها للمشغّل الاقتصادي المعتمد عام 2015، ونجحت عام 2020 في إنجاز16 مليون معاملة، في زيادة تبلغ 23 بالمئة عن عدد المعاملات في عام 2019، وتقوم جمارك دبي بابتكار وتطوير أنظمة جمركية ذكية وحديثة لتقديم خدماتها وإدارة معاملاتها مع الجمهور.

يقام المؤتمر برعاية كل من: «موانئ دبي العالمية» وشركة «نوك تيك كومباني ليمتد»، وشركة «سي تي ستراتيجيز»، و«المنظمة العالمية للمناطق الحرة»، وشركة «جي تي إس»، وشركة «بابليكان».

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