«آفاق للتمويل» تجري السحب الشهري الثاني لمنتج «سحوبات»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت شركة «آفاق الإسلامية للتمويل»،عن أسماء الشركات الفائزة بجوائز السحب الشهري الثاني من «سحوبات»، وهو عبارة عن منتج خاص يقدّم للعملاء فرصة الادخار بنظام وديعة استثمارية تتوافق مع الشريعة الإسلامية بصيغة الوكالة.

ويهدف إلى نشر الوعي بين أفراد المجتمع الإماراتي في ما خص المسؤولية المالية، ومساعدة العملاء على تحقيق أهدافهم المالية، كما يوفّر للشركات فرصاً عدة للفوز بجوائز نقدية قيّمة.

وأشاد راشد محبوب القبيسي، الرئيس التنفيذي لـ «آفاق الإسلامية للتمويل»، بالإقبال الملفت على منتج «سحوبات» منذ إطلاقه في يوليو 2020، وقال:

«كما في كل خدمة أو منتج أو مبادرة تطلقها «آفاق»، حقّق منتج «سحوبات» انتشاراً واسعاً لا يزال مستمراً، ما يؤكد رغبة الشركات في الادخار وكسب سيولة نقدية إضافية تسهم في توسعة مشاريعها أو مساعدتها في النهوض مجدّداً بعد الانعكاسات التي فرضتها جائحة «كورونا»، إلى جانب تحقيق الشركات التي تمتلك ودائع استثمارية بصيغة الوكالة أرباحاً قيّمة، ومنحها فرصة الدخول في سحوبات للفوز بجوائز نقدية مجزية».

ولفت محمد الدوسري، رئيس الأعمال في «آفاق الإسلامية للتمويل» إلى أن فريق «آفاق» كان قد ابتكر منتج «سحوبات» بهدف منح الشركات الصغيرة فرصة إيداع ودائع استثمارية بصيغة الوكالة، وبالتالي الكسب بمعدلات ربح تنافسية، إلى جانب فرص المشاركة في سحوبات شهرية وربع سنوية تمنح الفائزين فيها جوائز نقدية مجزية.

منوهاً بأنه سيكون هناك 10 فائزين شهرياً في جوائز «سحوبات»، و3 فائزين إضافيين كل ثلاثة أشهر بقيم نقدية تصل حتى 10 أضعاف القيمة المستثمرة، أما بالنسبة إلى جوائز «سحوبات الذهبية»، فسيكون هناك 5 فائزين شهرياً، و3 فائزين إضافيين كل ثلاثة أشهر.

يُشار إلى أن بإمكان الشركات الحصول على وديعة في «سحوبات» بحدٍّ أدنى يبلغ 500 درهم فقط، مع استمرار الجوائز الشهرية والربع السنوية، بحيث تحصل الشركات بصورة تلقائية على تذكرة واحدة للمشاركة في السحب الشهري والسحب الربع السنوي، مقابل كل 500 درهم في وديعتها، ما دامت هذه الوديعة نشطة.

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