شركة تستثمر 10 ملايين دولار في صقل المواهب التكنولوجية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة Monstarlab، شركة الاستشارات الرقمية القائمة على التكنولوجيا، عن عزمها استثمار عشرة ملايين دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك في إطار جهودها الرامية لتعزيز التركيز على السوق المحلية والالتزام بمتطلباتها وصقل المواهب في القطاع التكنولوجي.

ويشمل الاستثمار عمليات تدريب وتوظيف وإرشاد للكفاءات على مستوى المنطقة، مع تركيز الشركة على دعم تطوير القدرات وزيادة الفرص المحلية.

وكانت شركة Monstarlab قد حصلت على دعم بقيمة 30 مليون دولار من الحكومة اليابانية، حيث ستستثمر الشركة ثلث هذا المبلغ في إطلاق المبادرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما في ذلك الشراكات الاستراتيجية وعمليات الدمج والاستحواذ في الأسواق الرئيسية كالسعودية والإمارات.

كما ستعمل الشركة على قيادة حركة التنوع الاقتصادي وتوفير فرص العمل من خلال تركيزها على جذب أفضل الاستراتيجيين والمهندسين والمصممين في العالم وإطلاق المبادرات التي تتطلب تطويراً مخصصاً وتقنيات متقدمة.

وقال هيروكي إيناجاوا، الرئيس التنفيذي للشركة: «يتمثّل هدفنا بتمكين المواهب من خلال استخدام التكنولوجيا المتقدمة والاعتماد على الابتكار والهندسة. وتُعدّ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من الأسواق العالمية الرائدة في مجال التحول الرقمي، وتحظى الشركة بمقومات فريدة، ما يخولها مساعدة الشركات والمجتمعات على التحول الرقمي من خلال توفير تجارب وتصاميم تتمحور حول العملاء.

وسينصب تركيزنا على تطوير المواهب الوطنية مع سعينا لدعم توطين المواهب والقدرات المحلية، إذ نفخر بالإعلان عن إطلاق مشاريعنا الاستثمارية في الدولة، ونتطلع لتطوير شراكات طويلة الأمد».

وأكملت شركة الاستشارات العالمية أخيراً عملية تجديد شاملة للعلامة تلبيةً لمتطلبات نمو الشركة المتسارع وتجديداً لهيكليتها. وشملت عملية إعادة إطلاق الشركة تغيير أسماء ثلاث وكالات تمّ الاستحواذ عليها خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، بالإضافة إلى تحديث الهوية البصرية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز