سوق دبي يحلّق لأعلى مستوياته في 4 أشهر بمكاسب 3 مليارات درهم

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تباينت إغلاقات الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، إذ واصل سوق دبي مكاسبه بأكثر من 3 مليارات درهم محلّقاً لأعلى مستوياته في 4 أشهر مع استمرار حالة التفاؤل المسيطرة بشأن قطاعات العقارات والسياحة والسفر لا سيما بعد النجاح الكبير لمعرض سوق السفر العربي، فيما انخفض سوق أبوظبي هامشياً بضغط تراجع سهم «أبوظبي الأول».

وارتفع سوق دبي بنسبة 1.47% تعادل 39.7 نقطة ليغلق عند 2750.96 نقطة وهو أعلى مستوى منذ 21 يناير الماضي مع ارتفاع أسهم العقار والبنوك والاستثمار والنقل، فيما انخفض سوق أبوظبي 0.01% توازي 0.76 نقطة ليقفل عند 6517.85 نقطة مع تراجع البنوك والطاقة، مقابل ارتفاع الاتصالات والعقار والاستثمار.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 2.37 مليار درهم موزعة بواقع 1.87 مليار درهم في أبوظبي و492.5 مليون درهم في دبي، وجرى التداول على 593 مليون سهم منها 349.9 مليون سهم في دبي و243 مليون سهم في أبوظبي، من خلال تنفيذ 10.69 آلاف صفقة.

سوق دبي

عزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 1.97% مع نمو «داماك» 6.3% و«ديار» 3.96% و«إعمار مولز» 2.04% و«إعمار للتطوير» 1.45% و«إعمار العقارية» 1.26% و«الاتحاد العقارية» 0.72%، وزاد قطاع البنوك 1.27% بعد ارتفاع «دبي الإسلامي» 1.74% و«الإمارات دبي الوطني» 1.58%.

ونما قطاع الاستثمار 4.09% مع ارتفاع «سوق دبي المالي» 5.56% و«دبي للاستثمار» 3.82% و«شعاع» 0.49%، وارتفع قطاع النقل 0.3% مدفوعاً بارتفاع «أرامكس» 1.21%، بينما انخفض «الخليج للملاحة» 1.82% و«العربية للطيران» 0.74%.

تصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 146.6 مليون درهم، يليه «دبي الإسلامي» 75.2 مليون درهم، ثم «سوق دبي المالي» 42.5 مليون درهم. وحقق «داماك» أكبر صعود بنسبة 6.3%، فيما كان «صناعات» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.97%.

ومال المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 64.8 مليون درهم، منها 34.72 مليون درهم للخليجيين و30.1 مليون درهم للأجانب، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 64.8 مليون درهم، موزعة بواقع 3.7 ملايين درهم للعرب و61.13 مليون درهم للمواطنين.

سوق أبوظبي

تأثر سوق العاصمة بانخفاض قطاع البنوك 0.44% مع هبوط «أبوظبي الأول» 1.08%، فيما ارتفع «أبوظبي الإسلامي» 1.11% و«أبوظبي التجاري» 2.83%، ونزل قطاع الطاقة هامشياً مع انخفاض «طاقة» 1.42% و«دانة غاز» 0.86%، فيما ارتفع «أدنوك للتوزيع» 0.62%.

بالعكس، ارتفع قطاع الاتصالات 0.36% مع صعود سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، وزاد قطاع الاستثمار 0.12%، بعد صعود «الواحة كابيتال» 3.08%، فيما انخفض «إشراق» 1.2% واستقر «العالمية القابضة»، ونما قطاع العقار 1.03% مدفوعاً بارتفاع «الدار» 1.13% فيما انخفض «رأس الخيمة العقارية» 0.67%.

واصل «العالمية القابضة» تصدر النشاط جاذباً 702.4 مليون درهم، يليه «أبوظبي الأول» 417.5 مليون درهم، ثم «الدار» 286.5 مليون درهم. وحقق «الشارقة للإسمنت» أكبر ارتفاع بنسبة 13.47%، فيما كان «الخليج للاستثمار» الأكثر انخفاضاً بنسبة 8.3%.

وعمد المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء في سوق أبوظبي بصافي استثمار 115.4 مليون درهم، منها 5 ملايين درهم للخليجيين و110.4 ملايين درهم للأجانب، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 115.4 مليون درهم، موزعة بواقع 13.97 مليون درهم للعرب و101.45 مليون درهم للمواطنين.

المؤسسات

اتجهت المؤسسات نحو الشراء في السوقين بصافي استثمار 175.8 مليون درهم، منها 64.1 مليوناً في دبي و111.7 مليوناً في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار 175.8 مليون درهم، منها 64.1 مليون درهم في دبي و111.7 مليون درهم في أبوظبي.

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