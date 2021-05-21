أصداء إيجابية وختام ناجح لمعرض سوق السفر العربي

المصدر: دبي- البيان

اختتمت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» مشاركتها الناجحة في معرض سوق السفر العربي، الذي أقيم هذا العام في مركز دبي التجاري العالمي من 16 حتى 19 مايو، وسط أصداء إيجابية، وختام ناجح للمعرض. وتعد دورة 2021 استثنائية كونها تنظم بحضور شخصي مباشر بعد 18 شهراً، بسبب جائحة (كوفيد 19)، وليمثل المعرض انطلاقة نحو تعافي قطاع السفر العالمي، ورسم ملامح مستقبل هذا القطاع في دبي.

وتميزت مشاركة «دبي للسياحة»، بحضور كبير من خلال جناح ضخم لدبي مثّل أبرز الشركاء، والأطراف المعنية في الإمارة، بما في ذلك نحو 70 جهة من القطاعين العام والخاص، من بينهم الجهات الحكومية، ومجموعة من سلاسل الفنادق الدولية ومزودي الخدمات السياحة، كما تميز الجناح بحضور قوي لـ«إكسبو 2020 دبي».

والذي استعرض برنامج الحدث الدولي الأول من نوعه في المنطقة، وشملت الجهات المشاركة في جناح دبي أيضاً كلاً من شرطة دبي، وهيئة الصحة بدبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب- دبي، وبلدية دبي، ودبي للثقافة، ومركز الشيخ محمد بن راشد للتواصل الحضاري.

منصة مثالية

وكان المعرض منصة مثالية لـ«دبي للسياحة» وشركائها في المدينة، حيث تمكنوا من عقد أكثر من 6000 لقاء خلال أربعة أيام مع مسؤولي وممثلي شركات السياحة والسفر، بالإضافة إلى استقبال نحو 70 من المتخصصين بالقطاع ممن يمثلون أكثر من 18 دولة بما فيها: إيطاليا، والمكسيك، وبولندا، ورومانيا، وألمانيا.

بالإضافة إلى ذلك قامت «دبي للسياحة» وبدعم من شركائها الرئيسيين طيران الإمارات، وفلاي دبي، وسيزارز بالاس، وعين دبي بتنظيم برنامج لمجموعة من الوفود التجارية العالمية الزائرة، التي عاشت أجواء وإحساس الضيافة العربية الأصيلة، خلال زيارتهم لدبي. كما نظمت «المغامرات العربية» و«رضا تورز»جولة تعريفية للوفود المشترين لمشاهدة المعالم السياحية ومناطق الجذب المهمة في المدينة، ومنها جزيرة بلوواترز، وحي الفهيدي التاريخي.

تفاؤل

وأعرب المشاركون عن تفاؤلهم بمستقبل قطاع السياحة في دبي بشكل خاص، وعلى مستوى العالم أيضاً مع أحدث الإجراءات الاحترازية في دبي، التي تم الإعلان عنها في الآونة الأخيرة.

والتي شملت على سبيل المثال زيادة نسبة القدرة الاستيعابية للغرف الفندقية إلى 100%، وأيضاً رفع نسبة القدرة الاستيعابية لحضور الفعاليات الترفيهية إلى 70%، وكذلك إتاحة الفرصة للأشخاص لحضور فعاليات محددة، شرط أن يكونوا قد أخذوا لقاحاً ضد «كوفيد 19».

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