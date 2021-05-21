هيئة النقل بعجمان تسلط الضوء على مشاريعها ومبادراتها في المعرض

المصدر: عجمان - (البيان)

استعرضت هيئة النقل بعجمان، خلال مشاركتها بسوق السفر العربي 2021، أبرز الجهود والمبادرات والمشاريع الجديدة التي تقدمها الهيئة لعملائها، استجابة لمتطلبات الجمهور.

وتماشياً مع شعار المعرض «فجر جديد للسفر والسياحة»، استعرضت الهيئة العديد من خدمات النقل التي ساهمت بتطوير قطاع النقل في عجمان، وتحقيق رؤية الإمارة.

وتفقّد عمر لوتاه المدير العام لهيئة النقل في عجمان، منصة الهيئة في المعرض، والتي قدمت جولة تعريفية لجمهور المعرض، من خلال استعراض مختلف خدماتها في كافة مجالات النقل والسياحة، مثل كشته عجمان ووسائل النقل البحري، وبالإضافة إلى تطبيق (Route Ajman)، الذي يعد تجربة جديدة في مجال التنقل بسيارات الأجرة، وما تتميز به من تنوع وخصوصية.

وأشار إلى أن الهيئة استعرضت في منصتها النقل السياحي «كشته»، وسلطت الضوء على المقومات الثقافية والسياحية التي تمتلكها إمارة عجمان، من خلال نقل السياح لأهم المعالم التراثية والثقافية والسياحية في الأمارة، مثل متحف عجمان وإسطبل الخيول، وغيرها من الأماكن، بالإضافة لوجود مرشد سياحي متخصص للتعريف بالمناطق التراثية.

وأشار إلى أن خدمة «Route Ajman» تلبي الحجوزات، وتغطي كافة مناطق إمارة عجمان، وهي متوفرة على مدار الساعة. وأوضح أنه يمكن طلب مركبة عن طريق الحجز عبر التطبيق على الهاتف المحمول، حيث يمكن للركاب حجز مركبات مختلفة، حسب رغبتهم، ويتوفر التطبيق على أندرويد وآى أو إس. وأكد أن سوق السفر العربي، وفر فرصة لاكتساب الكثير من الخبرات والمعارف بمختلف المجالات، والتي تسهم في تطوير قطاع النقل، من خلال الاطلاع على المنصات العالمية المختلفة المشاركة في المعرض.

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