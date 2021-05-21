بلدية عجمان تستعرض مشروع الحي التراثي

المصدر: عجمان - البيان

سلطت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان الضوء على مشروع الحي التراثي، والذي يعد واجهة سياحية تدمج التاريخ والحضارة والحاضر المشرق في مكان واحد، وذلك خلال مشاركتها بالتعاون مع دائرة التنمية السياحية، في معرض سوق السفر العربي 2021، أكبر حدث حضوري للسفر والسياحة في العالم منذ بداية ظهور جائحة (كوفيد19)، والذي اختتم أول من أمس في مركز دبي التجاري العالمي.

وأكد الدكتور المهندس محمد المهيري المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة، أن إمارة عجمان أصبحت اليوم تجذب إليها السياح والزوار والمستثمرين من كل حدب وصوب، حيث تتوفر فيها كافة مقومات الرفاهية وتقدم شتى الخدمات المثالية، كما تضم بين أكنافها معالم تاريخية وواجهات سياحية تشكل بوصلة للباحثين عن الأماكن العريقة.

وذكر أن دائرة البلدية أولت اهتماماً كبيراً ولافتاً خلال الفترة الماضية بتطوير المنطقة التاريخية في عجمان وإنجاز مشروع الحي التراثي والذي حظي بدعم كبير من القيادة الحكيمة، حيث عكفت الكفاءات المؤهلة على الارتقاء بالمكان وتطويره مع المحافظة على الأصل القائم والأشجار الأصيلة.

وأوضحت باسمة الحاج، عضوة فريق مشروع الحي التراثي، أن الدائرة حرصت على إبراز الصورة الجمالية لإمارة عجمان في المعرض السياحي الأضخم، للتعريف بالإمارة وأماكنها السياحية ومشاريعها المتنوعة ومن أهمها مشروع الحي التراثي والذي يضم كافة الأنشطة الترفيهية والخدماتية ويمنح المستثمرين الفرص المتعددة لإقامة المشاريع الناجحة والمستمرة.

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