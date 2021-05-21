«نخلة جميرا» ترحب بالعائلات السعودية

المصدر: دبي - البيان

تقدم «ذا ڤيو آت ذا بالم»، منصة المشاهدة التي توفّر إطلالات بزاوية 360 درجة والتابعة لشركة «نخيل»، مجموعة من العروض المتنوعة الخاصة للترحيب بالعائلات السعودية والتمتع باستكشاف معالم «نخلة جميرا» ومشاهدة أفق دبي ومنظر بحر العرب دون أي معوقات تحجب النظر، وذلك لغاية 17 يونيو المقبل. وتتزامن هذه الخطوة مع تخفيض السعودية قيود السفر التي باشرت بتطبيقها أخيراً.

وسيتمكّن زوار «ذا ڤيو آت ذا بالم» التي فتحت أبوابها أمام الجمهور في أبريل، من الاستمتاع بتجربة مشوقة عبر القيام برحلة تفاعلية تشمل أيضاً «معرض ذا ڤيو» الذي يؤرّخ المراحل التي مرّت بها عملية بناء «نخلة جميرا» إضافة إلى إنجازاتها وإبداعاتها. وبإمكان الزوار الوصول إلى هذه الوجهة السياحية المميزة بسهولة من «نخيل مول»، وهي متصلة مباشرة بمحطة القطار الأحادي «ذا بالم مونوريل».

ويستطيع المواطنون السعوديون الاستمتاع بباقات عائلية حصرية تبلغ قيمتها 250 درهماً فقط لشخصين بالغين وما يصل إلى 3 أطفال لفترة محدودة، وذلك عند إبراز جواز السفر السعودي. ويُسمح للأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن 4 سنوات بالدخول مجاناً، على أن تخضع جميع الأسعار لضريبة القيمة المُضافة والبالغة 5%. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه بإمكان الأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن 12 عاماً، ركوب «ذا بالم مونوريل» مجاناً.

وتشارك «نافورة النخلة» في «ذي بوينت» بعرض خاص، حيث تتمايل أعمدة المياه فيها على أنغام أغنية «حنّ الغريب» لعبد المجيد عبدالله في الفترة الممتدة حتى 22 مايو الجاري، ويُعاد العرض كل ساعة ابتداءً من السابعة مساءً.

ويلتزم «ذا ڤيو آت ذا بالم» و«ذي بوينت» بكافة الاحتياطات الصارمة الواجبة اتخاذها للوقاية من «كوفيد19» والقيام بالفحوصات عند المداخل وإجراءات التعقيم التي تُنفذ بشكل منتظم على مدار اليوم، وذلك من أجل المحافظة على صحة ورفاهية جميع الزوار.

وساعات العمل في «ذا ڤيو» تبدأ من 10 صباحاً ولغاية 11 ليلاً من الأحد إلى الأربعاء على أن تمتد إلى 12 منتصف الليل من الخميس حتى السبت. وبإمكان الزوار شراء الباقة العائلية من منصة بيع التذاكر.

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