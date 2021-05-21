مجموعة أراس: الإمارات تعزز مكانتها وجهة عالمية للأعمال

المصدر: دبي- البيان

أكدت مجموعة أراس أهمية بدء وضع قانون الشركات التجارية حيز التنفيذ مطلع يونيو المقبل، مشيرة إلى أن إلغاء شروط الوكيل المواطن لتراخيص الأنشطة والشركات العالمية، والسماح للمستثمرين بتأسيس وتملك الأعمال بالكامل، سيرفع وتيرة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة خلال الفترة القادمة.

وأشارت إلى أن هذا القانون سيسهم في زيادة نمو وانتعاش الاقتصاد الوطني، ويعزز مكانة الإمارات وجهة عالمية للأعمال. كما أن معرض «إكسبو دبي» سيسهم في جذب مزيد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية لمختلف القطاعات الحيوية بالدولة.

وأكد أشرف محمود، رئيس مجلس إدارة رئيس مجلس إدارة مجموعة أراس، أن هذا القانون يعكس الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة من خلال توفير بيئة محفزة للاستثمار.

وأكد أن الإمارات تعتبر الوجهة الأنسب للاستثمار الأجنبي على مستوى المنطقة، لحرصها الدائم على توفير بيئة استثمارية متكاملة ومرنة، وسن مثل هذا القانون يفتح شهية مزيد من المستثمرين الأجانب للقدوم إلى الدولة.

ومن المتوقع أن تشهد الاستثمارات الأجنبية نمواً خلال الفترة القادمة في إمارة دبي خاصةً والدولة عموماً، بشكل يتفوق على نسبة النمو التي حققتها الدولة خلال الربع الأول من العام الجاري.

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