4.1 مليارات تصرّفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: (دبي - البيان)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع 4.1 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 1158 مبايعة بقيمة 2.9 مليار درهم، منها 120 مبايعة للأراضي بقيمة 874.43 مليون درهم و1038 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.03 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 279 مليون درهم في منطقة ورسان الثانية تليها مبايعة بقيمة 53 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة.

وتصدرت الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 33 مبايعة بقيمة 139 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 118 مليوناً.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 81 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. وتصدرت مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 137 مبايعة بقيمة 379 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 132 مبايعة بقيمة 68 مليوناً.

وسجلت الرهونات 1.15 مليار درهم منها 69 رهن أراض بقيمة 312.04 مليون درهم و306 رهونات فلل وشقق بقيمة 842.66 مليون درهم، أهمها بمنطقة ند حصة بقيمة 142 مليون درهم ورهن في منطقة جبل على الصناعية الأولى بقيمة 132 مليون درهم، أما الهبات فقد شهدت تسجيل 29 هبة بقيمة 83.49 مليون درهم أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 18 مليون درهم وأخرى في منطقة جميرا الأولى بقيمة 17 مليون درهم.

وبالنسبة للتصرفات أمس فقد تم تسجيل 261 مبايعة بقيمة 902.37 مليون درهم، منها 26 مبايعة للأراضي بقيمة 412.55 مليون درهم و235 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 489.81 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 248.51 مليون درهم منها 18 رهن أراض بقيمة 69.99 مليون درهم و107 رهونات فلل وشقق بقيمة 178.52 مليون درهم، أهمها بمنطقة الحبية الأولى بقيمة 48 مليون درهم وأخرى في منطقة جبل علي الصناعية الثانية بقيمة 35 مليون درهم. وتم تسجيل 8 هبات بقيمة 11.07 مليون درهم أهمها بمنطقة معيصم الأول بقيمة 3 ملايين درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 5 بقيمة 3 ملايين.

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