دواجن العجبان تعزز المسؤولية الاجتماعية

المصدر: أبوظبي- البيان

أكدت شركة دواجن العجبان، تعزيز استراتيجية للمسؤولية الاجتماعية، ودعم الدور الفعّال الذي تقوم به الشركة لتحقيق الأمن الغذائي، إيماناً منها بتفعيل الدور المجتمعي للشركات والمؤسسات.

وتعاونت الشركة، وهي إحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة، مع هيئة الهلال الأحمر. وخلال شهر رمضان المبارك، تم دعم الأسر المتعففة والفئات التي تأثرت بتبعات الجائحة العالمية، من خلال التبرع بأكثر من 41000 ألف كيلو غرام من إنتاج الشركة.

وتم توزيع منتجات علامة الشركة التجارية «دجاج الدار الإسلامي»، من خلال منافذ التوزيع الخاصة بمراكز الهلال الأحمر في جميع أنحاء الإمارات، خلال شهر رمضان الكريم، وتوزعت التبرعات على 10 مراكز في كل من أبوظبي، ودبي، والعين، والشارقة، وعجمان، والظفرة، وأم القيوين، ورأس الخيمة، والفجيرة، وبني ياس.

وأشارت الشركة إلى أن دولة الإمارات، شهدت العديد من المبادرات التي ساهمت في تخفيف الضغوط عن أفراد المجتمع ممن تأثروا بالجائحة، وكان لهذه المبادرات دور كبير، ليس في الإمارات فقط، بل تعدتها للعديد من دول المنطقة والعالم، كجزء من توجيهات قيادتنا الرشيدة في تقديم المساعدات الإنسانية لمن يحتاجها أينما كان.

وأعربت دواجن العجبان عن إيمانها بالدور الإنساني الذي تقوم به جمعية الهلال الأحمر الإماراتي في المنطقة والعالم، ووجهت دعوة لكافة شركات القطاع الخاص، لتكون جزءاً من هذه الجهود، التي ترسّخ بدورها نهج العطاء والمساعدة الذي غرسه المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في قلوب جميع الإماراتيين، قيادةً وشعباً.

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