الاستعداد لافتتاح فندق إيكوس في الفرجان

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت إدارة الضيافة القابضة الاستعداد لافتتاح فندق إيكوس في منطقة الفرجان قرب موقع إكسبو. جاء ذلك خلال المشاركة في سوق السفر العربي.

ويأتي فندق إيكوس ليلبي احتياجات أسلوب الحياة العصرية، ويخدم الأسر والمسافرين بغرض العمل والترفيه. ويتسم الفندق بالتصميم الذكي والمبتكر، وهو مزود ببنية تحتية حديثة.

وقال مايكل زاغر، الرئيس التنفيذي للعمليات في إدارة الضيافة القابضة: سعدنا بإطلاق مرحلة ما قبل افتتاح فندقنا وعلامتنا التجارية الجديدة: إيكوس الفرجان، في سوق السفر العربي، الفعالية الرائدة في قطاع السياحة والسفر الدولي. والفندق مصمم على نحو يوفر للعملاء تجربة ضيافة ونمط حياة مميزين، ولا يسعنا الانتظار لنرحب بأول ضيوفنا في الفندق».

ويضم الفندق 304 غرف ومنفذين للأغذية والمشروبات، ومرافق ذكية للنزلاء، وغرفة ألعاب، وغرف اجتماعات، ونادياً رياضياً، ومسبحاً في الدور الأخير بنظام إنفينيتي. ويقع فندق إيكوس قرب موقع معرض إكسبو، ومن المقرر أن يدعم الحدث العالمي بتقديم خدماته للزوار من كل أنحاء العالم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز