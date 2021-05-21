9 ألعاب جديدة في «دبي باركس آند ريزورتس»

المصدر: (دبي - البيان)

كشفت «دبي باركس آند ريزورتس»، الوجهة الترفيهية الأكبر من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، عن مجموعة من الخطط المرتقبة لعام 2021 مع إطلاق 9 ألعاب جديدة، بما في ذلك الأرجوحة الأطول في العالم، إلى جانب تجارب مطاعم وتسوق جديدة بالكامل في بوليوود باركس دبي.

ويشمل ذلك ألعاباً رائدة على مستوى العالم ستضفي أجواء فريدة من التشويق والإثارة بإلهام من فيلم الأكشن الأمريكي الشهير «جون ويك» وفيلم «ناو يو سي مي» في منتزه موشنجيت دبي، وأول أفعوانية خشبية في المنطقة ضمن منتزه بوليوود باركس دبي، إضافة إلى إطلاق أول فندق ليجولاند في الشرق الأوسط بمنتزه ليجولاند دبي.

وقال رامي مشيني، نائب رئيس قسم المبيعات والتسويق والشراكات الاستراتيجية، دي إكس بي إنترتينمينتس: «تلتزم دبي باركس آند ريزورتس، بتقديم الجديد والمبتكر في عالم الترفيه. كما نعد ضيوفنا بالمزيد من العروض المذهلة هذا العام مع إطلاق تجارب رائدة ستنقل المنتزهات الترفيهية ومستويات التشويق والمغـامرة في المنطقة إلى آفاق جديدة.

وتأتي هذه الخطط في توقيت مثالي مع عودة الحياة إلى طبيعتها في دبي وإمكانية التنقل بحرية أكبر وتراجع قيود السفر حول العالم. ونحن في غاية الحماس لإطلاق ألعاب هي الأولى من نوعها في العالم، مع وجهة فندقية استثنائية للعائلات هذا العام، لنتطلع معاً نحو مستقبل أكثر إشراقاً».

ويقدم موشنجيت دبي، أكبر منتزه ترفيهي مستوحى من عالم هوليوود في المنطقة، مستويات جديدة كلياً لزواره هذا العام، مع أول أفعوانية في العالم مستوحاة من أجواء فيلم الحركة والإثارة «جون ويك»، بالإضافة إلى لعبة السيارة الأفعوانية الدوارة الأسرع في العالم والتي تستند إلى سلسلة أفلام السطو المثيرة «ناو يو سي مي».

وسينجح منتزه موشنجيت دبي بفضل هذه الإضافات في تحقيق رقم قياسي على مستوى منطقة الشرق الأوسط لاحتضانه أكبر عدد من ألعاب الركوب الأفعوانية ضمن مُنتزه واحد مرسخاً مكانته بين عشاق المغامرة.

ويواصل منتزه بوليوود باركس دبي، المنتزه المستوحى من بوليوود، تعزيز مكانة دبي باركس آند ريزورتس كأكبر وجهة ترفيهية متكاملة في الشرق الأوسط، إذ يواصل عامه الحافل ليحطم الأرقام القياسية مع إطلاق أول أفعوانية خشبية في المنطقة في وقت لاحق هذه السنة.

حيث يمتد مسارها بطول أكثر من كيلومتر واحد، وسرعة قصوى تصل إلى 88 كيلومتراً في الساعة، مع هبوط يستغرق 33 ثانية من انعدام الوزن في لحظات تحبس الأنفاس وتفوق أي أفعوانية من نوعها في العالم، ليحطم المنتزه بذلك الرقم القياسي العالمي الثاني لهذا العام.

وتستكمل هذه اللعبة الخطوات التي بدأتها الوجهة في يناير الماضي مع انطلاقتها الجديدة برفقة مجموعة من العروض التي تشمل بوليوود سكاي فلاير، الأرجوحة الدوّارة الأطول في العالم على ارتفاع 460 قدماً، و9 ألعاب ركوب جديدة ووجهات ترفيهية وتجارب المأكولات والمشروبات وخيارات التسوق.

فندق ليجولاند

كما تستعد دبي باركس آند ريزورتس لإطلاق أول فندق يحمل علامة ليجولاند في الشرق الأوسط رسمياً هذا العام والذي سيوفر تجربة متكاملة تعكس ملامح لعبة الليجو في مختلف تفاصيل الفندق الذي يحتضن 250 غرفة وتُمكن العائلات من الانغماس في هذا العالم الذي يركز بالدرجة الأولى على ضيوفه من الأطفال.

سلامة

تواصل دبي باركس آند ريزورتس تطبيق تدابير الصحة والسلامة التي تنسجم مع التوجيهات الصادرة عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

والممارسات العالمية المعتمدة لدى منظمة الصحة العالمية. وفي إطار حرصها على سلامة الزوار والموظفين، تفرض جميع المنتزهات إجراءات التباعد الاجتماعي وخدمات الدفع غير التلامسية، كما تسمح لأعداد محدودة من الزوار بتجربة ألعاب الركوب ودخول المتاجر والمطاعم مع التزامها بتطبيق ممارسات التنظيف والتعقيم.

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