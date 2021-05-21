4.5 ملايين زائر للقرية العالمية في الموسم 25

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت القرية العالمية عن استقبالها 4.5 ملايين زائر في موسمها الخامس والعشرين، الذي اختتمته مؤخراً، بعد الاحتفال بذكرى اليوبيل الفضي، في الوقت الذي تدعو فيه المستثمرين وروّاد الأعمال في القطاع، لانتهاز الفرصة، والتقدّم للمشاركة في الموسم المقبل، الذي يتوقع له تحقيق المزيد من الأرقام الاستثنائية.

وتحرص القرية العالمية دائماً على التعاون مع مختلف روّاد الأعمال في استكشاف الفرص التجارية الجديدة، متمسكةً بنظرة ثاقبة نحو مستقبل مزدهر بالنجاحات.

وقد أعلنت الوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، وأحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم، عن بدء استعداداتها لموسمها السادس والعشرين، وذلك في إطار توجهات استراتيجية مبنية على إرثها المعروف في مجال الابتكار والعمل الجماعي والتعاون على المستويات كافة.

وبرهنت القرية العالمية من جديد، على مكانتها الراسخة في سوق السياحة والترفيه، في ظل الظّروف الحالية. وأعلنت إدارة الوجهة عن ترحيبها بالأفكار الجديدة، التي تتوافق مع جهودها المستمرة لإحياء المفاهيم المبتكرة عبر كافة المجالات، مدفوعة بالتزامها لدعم مكانة دبي، كمركز عالمي استثماري، ومنصة فريدة للمبادلات التجارية على مستوى العالم.

وأعرب بدر أنوهي الرئيس التنفيذي في القرية العالمية، عن تفاؤله بالاستعدادات الجارية لتنظيم الموسم السادس والعشرين، وقال: لطالما وفرّت القرية العالمية منصة استثنائية لروّاد الأعمال الناشئين وذوي الخبرة، تقدّم لهم الدعم، وتوجهّهم خلال مسيرتهم التنموية للإيمان بطموحاتهم وتحويلها إلى حقيقة.

نحن فخورون بدعمنا المؤثّر للشركات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق أهدافها، وعلى استعداد لتسخير خبراتنا ومواردنا من جديد لدعم الأفكار الخلّاقة التي يعمل عليها شركاؤنا.

ويمتد دورنا ليشمل الشركات العالمية، بما ينعكس في التزامنا بتوفير منصة لا مثيل لها للدخول إلى السوق المحلّي، وتجربة مفاهيمها المتنوعة في المنطقة، معززةً ببنيتنا التحتية المتينة، وإرثنا الغني، وأصداء النجاحات التي نحقّقها في كل موسم.

وقد ساهمت جميع هذه العوامل في توفير الدعم لعدد واسع من الشركاء، لتأسيس وتطوير هويتهم التجارية، وتوسيع قاعدة عملائهم، والاستفادة من عوائد الاستثمار الهائلة التي توفرها لهم المشاركة. نحن ملتزمون باستكمال مسيرتنا نحو انطلاق الموسم الجديد، ونعتمد على موسم اليوبيل الفضي، ليكون حجر الأساس في رسم خطته ونجاحاته الجديدة.

واستطاعت القرية العالمية خلال موسمها الـ 25، ترسيخ مكانتها كوجهة ترفيهية وثقافية وعائلية عالمية رائدة، حيث تسلط الأرقام الأخيرة، الضوء على فرص وإمكانات الأعمال المحتملة، التي تنتظر رواد الأعمال في الموسم القادم.

وأكدت الوجهة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2020 وحتى مايو 2021، دورها الداعم لقطاع السياحة والسفر، عبر كسر الحواجز، وإرساء معايير جديدة، كمنصّة تعكس سياسة دبي المتمثّلة في «الانفتاح التجاري».

واستقبلت الوجهة 4.5 ملايين زائر خلال موسم اليوبيل الفضي، الذي استمر 190 يوماً، شاركت فيه 78 ثقافة، عبر 26 جناحاً في جميع أنحاء المنتزه، مع أكثر من 300 مطعم وكشك، قدّم أطباقاً من جميع أنحاء العالم، و3500 منفذ للتجزئة. الأمر الذي انعكس بفوائد وعائدات جمّة لأكثر من 5000 شريك وعارض خلال الموسم الذي امتد لستة أشهر.

وتضع القرية العالمية مجموعة هائلة من المرافق والتسهيلات في خدمة شركائها، بدءاً من خدمات التأشيرات، وصولاً إلى خدمات التأمين، حيث يعمل فريق متخصص يداً بيد مع رواد الأعمال المبتدئين عن كثب، لتوفير أفضل فرص النجاح. وتؤكد جهود التحول الرقمي التي أظهرتها القرية العالمية، على مدى المرونة وحجم الاستثمارات الضخمة الهادفة لاستشراف مستقبل ناجح.

وقد استطاع الضيوف عبر تطبيق القرية العالمية للهواتف الذكية، الحائز على جوائز، والذي تم إطلاقه خلال الموسم 25، من الحصول على معلومات متكاملة حول مختلف الأعمال التي تستضيفها، وتحديد المواقع بسهولة داخل الوجهة، بفضل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، الأفضل على الإطلاق. كما وفرت محفظة «GV Pay» الإلكترونية من الجيل الجديد للضيوف، خيارات الدفع الإلكتروني، لإنجاز المعاملات التجارية بسهولة وبساطة.

وتوفّر القرية العالمية أيضاً مجموعة واسعة من الفرص الترويجية، حيث استفاد الشركاء خلال الموسم 25، من المنصات الرقمية التقليدية، بالإضافة إلى مشاركتهم في تحقيق 25 رقماً قياسياً في غينيس للأرقام القياسية، ما عزز ظهورهم على نطاق واسع في قطاع العلاقات العامة والاتصالات المؤسسية.

كما أدّت الحملة التصويرية التي عملت عليها مجلة «زهرة الخليج»، إلى التأكيد على مكانة القرية العالمية كوجهة مفضلة لتسوّق أروع الأزياء، بعد أن قام فريقها بتصوير مجموعة واسعة من الملابس والأكسسوارات التي يمكن اقتناؤها من المنافذ التجارية المختلفة في الوجهة. ويخطط فريق العمل لتنظيم عدد من البرامج الترفيهية الجديدة والمبتكرة، خلال الموسم 26، تماشياً مع التزام الوجهة المستمر في دعم بيئة الأعمال في الإمارات العربية المتحدة، وتمكين روّاد الأعمال من تحقيق النجاح الذي يستحقونه.

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