أسعار المنازل بدبي ترتفع في 2021

المصدر: دبي - رويترز

أظهر استطلاع أجرته «رويترز» لآراء المحللين العقاريين أن أسعار المساكن في دبي سترتفع هذا العام لأول مرة منذ ست سنوات مدعومة بحملة تطعيم سريعة ضد فيروس كورونا عززت الأمل في تحقيق انتعاش اقتصادي.

وذكر سبعة من عشرة محللين عقاريين أجابوا عن سؤال إضافي أن التسارع في نشاط سوق السكن مرجح في دبي هذا العام. وقال أنوج بوري من شركة أناروك للاستشارات العقارية: يمكننا بالفعل رؤية تحسن ملحوظ في ثقة المستثمرين وزيادة واضحة في الطلب مع بقاء الأسعار منخفضة على مدى السنوات الماضية وتقلص المعروض بدرجة كبيرة. وأضاف: حملة التطعيم هنا تسير كذلك على نحو جيد والاقتصاد ينتعش تدريجياً مع اتخاذ الحكومة إجراءات لتحفيز النمو.

وتوقع المحللون العشرة الذين استطلعت رويترز آراءهم في الفترة من 11 إلى 19 مايو أن ترتفع أسعار المساكن في دبي بنسبة 1.1 % هذا العام و2.8 % العام المقبل فيما يمثل تحولاً كبيراً في التوقعات. وقال ثمانية من المحللين إن الاحتمالات في هذه التوقعات تميل أكثر نحو زيادة النشاط في السوق.

وارتفعت أسعار العقارات في المواقع المتميزة في دبي في الأشهر القليلة الماضية بسبب مشترين انتهزوا فرصة انخفاض الأسعار وسهولة الدفع بالآجل وانفتاح الاقتصاد على الأعمال على الرغم من الجائحة واقتنصوا صفقات مميزة. لكن ثمانية من المحللين العشرة الذي أجابوا عن سؤال آخر، قالوا إن تحولاً حاداً في الاقتصاد أو زيادة في الطلب، هما أكبر العوامل التي قد تدفع نشاط سوق السكن للارتفاع هذا العام. ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد دبي بمعدل 4 % هذا العام.

وأظهر قطاع العقارات، الذي يسهم بنحو 8 % في الناتج الاقتصادي، انتعاشاً في الفترة الأخيرة حسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. وقالت لينيت آباد ساتشيتو مديرة قسم الأبحاث والبيانات لدى «بروبرتي فايندر»: شهد سوق العقارات انتعاشاً كبيراً منذ النصف الثاني من 2020 ويواصل انتعاشه. ومع المزيد من الحوافز الحكومية التي بدأت تؤتي ثمارها في تحفيز الاقتصاد، سيكون لذلك أثر على سوق السكن.

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