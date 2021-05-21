«شعاع كابيتال» تسعى لإنجاز صفقات دين

المصدر: دبي - رويترز

كشف مسؤول تنفيذي في شركة «شعاع كابيتال» المالية عن أنها تسعى وراء فرص لتقديم ديون للمشاريع بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتتوقع صفقات من السعودية والإمارات خلال الأشهر الستة المقبلة. وقال فؤاد طارق خان رئيس قسم الاستثمار المصرفي في الشركة المدرجة في دبي لرويترز، إنها تسعى أيضاً إلى فرص في مصر والأردن والكويت.

وأضاف: يكون تدخلنا إما في مرحلة تصور المشروع، عندما تكون البنوك أقل استعداداً للتمويل، أو حيث نقدم المساعدة، سواء لشركات أو جهات رعاية مالية، لنتدخل ونستحوذ على شركات أيضاً.

وكثفت شركات الاستثمار بالشرق الأوسط إقراضها للشركات الصغيرة والمتوسطة في السنوات القليلة الماضية، إذ دفع انخفاض أسعار النفط البنوك لتقليص الإقراض بعد زيادة القروض الرديئة.

ورتبت «شعاع كابيتال» في مارس الماضي إصدار دين بقيمة 50 مليون دولار لشركة التكنولوجيا الزراعية الإماراتية الناشئة «بيور هارفست». وقال طارق خان إنه يمكن توقع إبرام صفقات دين مماثلة للمشاريع.

وأضاف: نتمسك بموقف إيجابي جداً حيال قطاع الطاقة المتجددة في المنطقة. كما تعلم، هناك الكثير من النمو في هذا المجال. في الواقع بحثنا عدداً من الفرص المميزة جداً خلال الشهور القليلة الماضية ونسعى وراءها بفعالية. وقال إن «شعاع» تنظر أيضاً في أسهم وهياكل رأسمال أخرى.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز