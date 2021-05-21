«الإمارات دبي الوطني» يبيع سندات إضافية

المصدر: دبي - رويترز

أفادت وثيقة بأن بنك الإمارات دبي الوطني باع سندات إضافية من المستوى الأول بقيمة 750 مليون دولار، وذلك بعدما تلقى طلبات عليها بأكثر من 1.75 مليار دولار.

وأطلق السندات عند عائد 4.25 % بعد أن حدد السعر الاسترشادي الأولي عند 4.5 %، وذلك بحسب الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك المشاركة في العملية.

رتب العملية الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وجيه.بي مورغان وإتش.إس.بي.سي والأهلي كابيتال وستاندرد تشارترد.

تأتي العملية في أعقاب العديد من إصدارات السندات الإضافية من المستوى الأول الأخرى بالمنطقة هذا العام، منها إصدار صكوك من بنك دبي الإسلامي بقيمة 500 مليون دولار الشهر الماضي.

وكان بنك الإمارات دبي الوطني قد باع سندات بقيمة 750 مليون دولار لأجل خمس سنوات في يناير. وكانت آخر مرة يبيع فيها سندات إضافية من المستوى الأول في الصيف الماضي، إذ جمع 750 مليون دولار عند 6.125 %، وهي نفس نسبة سندات إضافية من المستوى الأول سابقة عاليها أصدرها في مارس 2019.

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