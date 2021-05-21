32 ملياراً مكاسب الأسهم المحلية في أسبوع

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

عززت الأسهم المحلية مكاسبها في تداولات الأسبوع الماضي بعدما ربح رأسمالها السوقي ما يناهز 32 مليار درهم مدفوعة بعمليات شراء للأجانب والمؤسسات علي وقع جملة من المحفزات في مقدمتها دخول أسهم جديدة إلى مؤشر «إم. إس. سي. آي»، والنجاح الكبير لمعرض سوق السفر العربي والتفاؤل حيال مستقبل قطاع العقار والسياحة في الدولة بعد انحسار تداعيات «كوفيد -19».

>وارتفع سوق دبي بنسبة 2% إلى 2750 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والإستثمار والنقل والتأمين والخدمات، فيما زاد سوق أبوظبي 4.97% عند 6517.85 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والإتصالات والطاقة والسلع والصناعة والخدمات.

>واجتذبت الأسهم سيولة خلال الأسبوع بقيمة 13.7 مليار درهم موزعة بواقع 11.98 مليار درهم في أبوظبي و1.706 مليار درهم في دبي، وجرى تداول 2.9 مليار سهم، منها 1.27 مليار سهم في دبي و1.6 مليار سهم في أبوظبي، عبر تنفيذ 47.3 ألف صفقة.

>وعلى صعيد الأسهم القيادية والدفاعية، ارتفع في دبي كل من «دبي الإسلامي» 2.6% و«الإمارات دبي الوطني» 1.9%، و«إعمار العقارية» 0.75% و«إعمار مولز» 0.5% و«إعمار للتطوير» 17% و«ديار» 5.47% و«داماك» 6.3%، و«دبي للإستثمار» 1.24% و«سوق دبي المالي» 4.6% و«شعاع كابيتال» 1.6% و«العربية للطيران» 3.87% و«أرامكس» 5% و«الخليج للملاحة» 1.57%.

>بينما في سوق العاصمة ارتفع «أبوظبي الأول» 12.62% و«أبوظبي التجاري» 4.8% و«أبوظبي الإسلامي» 7.91%، و«اتصالات» 2.23% و «الدار» 0.56% و«رأس الخيمة العقارية» 5.36%، و«دانة غاز» 1.77% و«طاقة» 2.21%، و«الواحة كابيتال» 7.2% و«إشراق» 0.92%.

>عزز صعود الأسواق، اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء في سوق أبوظبي بصافي استثمار 623.1 مليون درهم، بينما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 143.7 مليون درهم.

>وعمدت المؤسسات نحو الشراء في السوقين أيضاً بصافي استثمار 694.4 مليون درهم، منها 55.4 مليون درهم في دبي و639 مليون درهم في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار 694.4 مليون درهم، موزعة بواقع 55.4 مليون درهم في دبي و639 مليون درهم في أبوظبي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز