بدر اللمكي رئيساً تنفيذياً لـ«أدنوك للتوزيع»

المصدر: أبوظبي – البيان

أعلنت شركة أدنوك للتوزيع تعيين المهندس بدر سعيد اللمكي، في وظيفة الرئيس التنفيذي للشركة، اعتباراً من 27 مايو الجاري.

ويمتلك «اللمكي» عشرين عاماً من الخبرة في مجالات النفط والغاز، وكفاءة الطاقة، والطاقة النظيفة، بالإضافة إلى قطاع المرافق، وكان يشغل مؤخراً وظيفة الرئيس التنفيذي في شركة «تبريد»، كما شغل منصباً إدارياً مهماً في شركة «مصدر»، وقام بدور أساسي في بناء محفظة استثمارات الشركة في الطاقة المتجددة في 25 بلداً، حيث قاد عدداً من أبرز مشاريع الشركة.

وقبل ذلك عمل المهندس اللمكي في شركة أبوظبي العالمية في المناطق البحرية «أدما العاملة»، إحدى شركات مجموعة «أدنوك»، حيث نجح في إدارة تنفيذ مبادرة استراتيجية لزيادة إنتاج الشركة اليومي من النفط.

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجبار، رئيس مجلس إدارة «أدنوك للتوزيع»: «يسعدني الترحيب بانضمام الأخ المهندس بدر اللمكي الذي يمتلك خبرة متميزة كرئيس تنفيذي متمرس حقق نجاحاً في كل المواقع القيادية التي شغلها مؤخراً، حيث ينضم إلى أدنوك للتوزيع فيما تواصل تنفيذ استراتيجيتنا للنمو الذكي مع التركيز على تقديم أفضل خدمات التزود بالوقود لعملائها وتحقيق قيمة مضافة لمساهمينا.»

وسيحل المهند بدر اللمكي محل أحمد الشامسي، وأعرب مجلس إدارة الشركة عن الشكر والتقدير للجهود المخلصة التي بذلها الشامسي خلال فترة عمله في «أدنوك للتوزيع».

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