تصاعد أعمال البناء في إحدى وجهات مدينة محمد بن راشد

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

رصدت عدسة" البيان الاقتصادي " تصاعداً واضحاً في عمليات إنجاز مجمع «هارتلاند جرينز»، الذي تطوّره «شوبا العقارية» ضمن مشروعها «شوبا هارتلاند» في مدينة محمد بن راشد آل مكتوم بدبي.

وتبدو الشركة عازمة على رفع معدلات الإنجاز لتلافي تأخر تسليم المشروع الذي سلمت منه بالفعل مبنيين من أصل 6 مبانٍ تضم 167 وحدة تتراوح من الاستوديوهات الفسيحة والشقق المكونة من غرفة واحدة وغرفتي نوم و3 غرف إلى شقق الدوبلكس المكونة من 4 غرف، وتقع جميعها وسط مساحات مفتوحة وواسعة.

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