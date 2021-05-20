3000 طن فولاذ تحمل أعلى فندق في العالم بدبي

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

قال مسؤول في موقع مشروع برج سيل، الذي يتوقع أن يصبح أعلى فندق في العالم في 2023 أن أساسات الفندق استهلكت أكثر من 11800 متر مكعب من الخرسانة (11% من الكمية المستخدمة في أساسات برج خليفة)، وأكثر من 3000 طن من الفولاذ، ما مهد الطريق إلى انطلاقة سريعة للمشروع في طريقه ليعانق السحاب، وباتت أولى طبقات البرج ظاهرة لرواد منطقتي مرسى دبي، وجميرا بيتش رزيدنس، وجزيرة بلو ووترز، وتم اعتماد أساسات البرج، لمقاومة الأحمال الرأسية والجانبية لأطول هيكل فندقي في العالم.

تضم دبي أعلى الفنادق في العالم، جيفورا 360 م، وفندق جي دبليو ماريوت 355م، وفندق الروز ريحان 333 م،، وبرج العرب 321 م، وجميرا أبراج الإمارات 309 م.

وأوضح جاو جينبينغ، المدير في شركة الصين لبناء السكك الحديدة، وهي ثاني أكبر شركة للإنشاءات والأعمال الهندسية، من حيث الإيرادات على مستوى العالم، إن مشروع البرج الفندقي، الذي يقع في منطقة مرسى دبي يعد الأكبر والأكثر تعقيداً حتى الآن، موضحاً أن تصميم برج سيل، الذي أبدعته شركة نور الشهيرة، مستوحى من مفهوم «وابي سابي»، وهو تقليد ياباني، يركز بشكل أساسي على الأناقة البسيطة والجماليات الريفية، وسيرتفع البرج إلى 365 متراً، ويضم 1,042 غرفة فندقية، بما في ذلك 150 جناحاً و«منصة مراقبة وردهة سيل» في الطابق81 و«شرفة مفتوحة» على السطح، وتضم حمام سباحة انفينيتي ومنصة مراقبة توفر مناظر بانورامية شاملة لأفق دبي الشهير عالمياً، ونخلة جميرا والخليج العربي، ويمثل شكل المبنى الخارجي المنحني بلطف، المنحوت بشكل تجريدي من المعدن والزجاج، استجابة ملهمة للمعيشة في الطوابق الشاهقة، هذا غير ردهة بطول 300 متر، مع شرفات تقدم إطلالات بتصميم عمودي وتهوية طبيعية، تمتد عبر 82 طابقاً بالمبنى.

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