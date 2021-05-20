«سيتي» تُعيّن رئيساً لمجموعة الأسواق الناشئة

المصدر: دبي-البيان

أعلنت مجموعة سيتي عن تعيين إيبرو باكان في منصب رئيس مجموعة الأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وستباشر مهام عملها على الفور.

وتمتلك إيبرو سيرة عمل زاخرة بالعديد من المناصب القيادية في البنك، حيث تولت خلال مسيرتها المهنية العديد من الأدوار العالمية والإقليمية في أعمال الحلول التجارية والخزينة، وشغلت مؤخراً منصب الرئيس العالمي لخدمات لتجارة.

حيث كانت مسؤولة عن تسهيل خدمات تمويل التجارة للعملاء المؤسسيين، عبر شبكة سيتي العالمية، وشغلت قبل ذلك منصب رئيس قسم تحويل الأموال عبر الإنترنت في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا من 2016 إلى 2020.

وتتولى إيبرو، في منصبها الجديد، قيادة أسواق تحقق أداء جيداً للغاية، وتتمتع بنسب نمو كبيرة في 59 دولة، حيث تقدم سيتي خدماتها للعملاء في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وتتمتع إيبرو بسجل حافل في الحفاظ على بيئة قوية للمخاطر والرقابة في أعمالها، وهو الأمر الذي سيكون له دور حاسم أثناء توليها منصبها الجديد.

وتحل إيبرو محل عتيق رحمن، الذي كما أعلن سابقاً، سوف يتقاعد بعد 37 عاماً من العمل في سيتي، وقد لعب عتيق دوراً محورياً في تطور أنشطة البنك في الأسواق الناشئة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

ويحل محل إيبرو، كونهم رئيسان مشاركين مؤقتين للتجارة العالمية، كل من ستيف إلمز، الرئيس العالمي للمبيعات التجارية وإدارة العملاء، وأدونيرو سيستاري نيتو، الرئيس العالمي لإدارة المنتجات التجارية والهيكلة.

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