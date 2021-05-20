"نخيل" تطلق مجمع "مروج الفرجان"

المصدر: وام

أطلقت شركة نخيل- المطور العقاري- مجمعها السكني الجديد "مروج الفرجان" الذي يضم 418 فيلا في منطقة الفرجان - أحد أكبر مشاريع الشركة في دبي.

وتضم المرحلة الأولى من مشروع مروج الفرجان 314 فيلا من أربع غرف نوم و 104 فيلات من خمس غرف نوم بمساحات إجمالية تبلغ 5 ملايين قدم مربع تقع وسط مساحات خضراء وتتخللها مجموعة من المرافق الرياضية والترفيهية المخصصة للسكان.

يقع مشروع مروج وسط منطقة الفرجان وعلى مقربة من مركز البافيليون ونادي الفرجان ومحطة مترو دبي حيث يسهل الوصول إليه من شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الشيخ زايد ومول ابن بطوطة. ومن المقرر بدء الأعمال الإنشائية العام الحالي لتكتمل عام 2024.

يذكر أن أكثر من 1700 متعامل لدى نخيل استثمروا بالفعل في منطقة الفرجان التي تمتد بمساحة 560 هكتارًا ويسكنها حوالي 26 ألف نسمة حاليًا. ويأتي مشروع مروج الفرجان لينضم إلى 1700 فيلا وتاون هاوس و 2800 شقة سكنية في المنطقة.

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