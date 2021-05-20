"دافزا" و"الأوراق المالية" توقعان اتفاقية تنظيم الأصول الرقمية المشفرة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي "دافزا" عن توقيع إتفاقية مع هيئة الأوراق المالية والسلع، وذلك بهدف دعم تنظيم الأصول الرقمية المشفرة وتوفيرها وإصدارها وإدراجها وتداولها في المنطقة الحرة.

ووقّع الاتفاقية كلّ من سعادة الدكتورة مريم السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة وآمنة لوتاه، مساعد مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي "دافزا".

وتتيح الاتفاقية الجديدة ترخيص الشركات التي تتعامل بالأصول والعملات المشفّرة ضمن المنطقة الحرة بمطار دبي عبر إصدار هيئة الأوراق المالية والسلع للموافقات والتراخيص المعنية، لتوسع بذلك دافزا نطاق تراخيص الأعمال والأنشطة التجارية التي ستتكامل مع محفزات وخدمات المنطقة الحرة، وفضلاً عن الإطار التنظيمي المُطوّر والبيئة التشريعية المرنة اللذان يعززان من تجربة المستثمر الأجنبي.

وستتولى هيئة الأوراق المالية والسلع، بالتعاون مع "دافزا" عملية الاشراف التنظيمي على عمليات طرح وإصدار وإدراج وتداول الأصول المشفرة وترخيص الأنشطة المالية ذات الصلة بها ضمن حدود اختصاص سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي "دافزا". كما تنص الإتفاقية على قيام الهيئة بالإشراف والرقابة والتفتيش والتحقيق على الجهات العاملة ضمن حدود اختصاص "دافزا" والحاصلة على ترخيص/موافقة من الهيئة بموجب هذا الاتفاق.

وستسهم الاتفاقية في دفع عجلة النمو في هذا القطاع وتعزيز استخدامات البلوك تشين في إمارة دبي ودولة الإمارات، مما ينصب في استراتيجة الإمارات للبلوك تشين. وعليه، سيتبادل الطرفان أفضل الخبرات والممارسات والدعم الفني بهدف تعزيز فهم الأنظمة المالية الحالية.

وعقب التوقيع أكدت د. مريم السويدي أن توقيع الإتفاقية يأتي انطلاقاً من حرص الطرفين على تعزيز وتطوير التعاون في مجالات العمل المشتركة بما يساهم في تحقيق أهداف الأجندة الوطنية واستراتيجية الحكومة في تعزيز النمو الاقتصادي، وبتوجيهات من معالي عبدالله بن طوق وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعارف مع مختلف الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الريادة والأهداف المشتركة.

وأشارت د. السويدي إلى أن بنود الإتفاقية تؤسس لشراكة استراتيجية تتيح تقديم خدمات مهنية متميزة مع تحديد مسؤوليات والتزامات كل من الطرفين، إضافة إلى تقديم دعم موثوق في الوقت المناسب لكل طرف بشأن أي أمور تقع ضمن نطاق تطبيق هذه الاتفاقية، فضلاً عن تبادل الخبرات ومشاركة أفضل ممارسات الأسواق المتعلقة بالمشروع بين الطرفين، وبما يحقق الأهداف الاستراتيجية والتنظيمية لكل منهما، وكذلك تبادل الدعم الفني من أجل تعزيز قدرة الطرفين على التفاهم المشترك والإلمام بالأنظمة المالية لدى كل منهما.

وبهذا الصدد، قالت آمنة لوتاه: " تعمل دافزا بشكل مستمر على استقطاب وجذب المستثمرين الأجانب عبر توسيع نطاق تراخيصها وخدماتها، حيث اكتسبت المنطقة الحرة بمطار دبي خلال 25 عاماً ثقة عالية ومكانة متميزة ضمن مجتمع الأعمال الدولي والذي يتطلع إلى تأسيس أو توسعة أعماله ونشاطاته التجارية في دافزا. إن العملات والأصول المشفرة انتقلت من مرحلة الفضول إلى الاستثمار المباشر، ولاقت قبول واستثمار مؤسسي قوي عالمياً، الأمر الذي يتطلب منا مواكبة هذا التحول والركب الجديد نحو عصر اقتصادي جديد.

كما أن دولة الإمارات وإمارة دبي أكدت التزامها نحو تقنية البلوك تشين عبر عدة خطط ومبادرات استراتيجية تؤكد أهمية هذا القطاع".



وأشارت لوتاه إلى أن هذه الاتفاقية مع هيئة الأوراق المالية والسلع ستسهم بشكل مباشر في وضع الأسس السليمة لشراكاتنا المستقبلية بالإضافة إلى إنشاء نظام ومراحل سير العمل الضرورية لترخيص تداول الأصول والعملات المشفرة في دافزا، والتي من شأنها دعم العمليات والمعاملات التجارية في إمارة دبي.

ومن المُتوقع أن يتسارع الطلب على العملات والأصول الرقمية المشفرة في المستقبل القريب في دولة الإمارات وغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما مع استمرار ارتفاع حجم تداول الأصول الرقمية المشفرة عالمياً.

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