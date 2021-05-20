«فيتش سوليوشنز»: 4 % نمو اقتصاد الإمارات في 2021

المصدر: (دبي - سيد صالح)

توقعت مؤسسة «فيتش سوليوشنز» العالمية للدراسات الاقتصادية أن تحقق الإمارات نمواً في ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4% خلال العام الجاري، لتكون بذلك هي أعلى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث توقعات النمو الاقتصادي في 2021، وفقاً لتقرير أصدرته المؤسسة.

وأفاد التقرير بأن نسبة النمو الاقتصادي المتوقعة في كل من مصر والمملكة العربية السعودية خلال 2021 تبلغ 2.9%، فيما يبلغ متوسط النمو الاقتصادي المتوقع لدول المنطقة ككل خلال العام نفسه 3.3%.

وأكد التقرير أن تفوق الإمارات في معدلات توزيع اللقاحات المُضادة لفيروس «كورونا» المُستَجَد، والمعروف أيضاً باسم جائحة «كوفيد19»، يساهم بدور كبير في ارتفاع نسبة النمو الاقتصادي المتوقع أن تحققها الإمارات في 2021. وذكر التقرير أن معدل توزيع جرعات اللقاحات على سكان الإمارات حتى منتصف أبريل الماضي بلغ 92.6 جرعة لكل 100 شخص.

وتوقع التقرير أن تواصل الإمارات نموها الاقتصادي على نحو مطرد ليرتفع نموها في 2022 إلى 4.3%. يذكر أن «فيتش سوليوشنز» كانت قد توقعت مطلع العام الجاري أن يشهد الإنفاق الاستهلاكي في الإمارات انتعاشاً قوياً على مدار العام ليبلغ 4.1% بفعل تأثير عدة عوامل إيجابية منها الانتعاش المتوقع بقطاع السياحة.

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