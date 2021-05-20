الإمارات تستحوذ على 3 من أكبر مسارات الرحلات الجوية في العالم

المصدر: دبي - عمرو عادل

أفادت مؤسسة «أو إيه جي»، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، بأن الإمارات استحوذت على ثلاثة من أكبر 20 من المسارات الجوية الدولية للسعة المقعدية المجدولة لشهر مايو 2021، والتي تضم مسار الإمارات والهند وباكستان والسعودية.

وأظهر التقرير الشهري للمؤسسة الصادر أمس وحصلت «البيان» على نسخة منه، أن مسار الطيران بين الإمارات والهند حاز على المرتبة الثالثة عالمياً كأكثر المسارات في السعة المقعدية بنحو 969 ألفاً و621 مقعداً مقابل مليون و239 ألفاً و864 مقعداً في أبريل الماضي، بعد مسار الطيران بين أمريكا والمكسيك والذي سجّل قرابة ما يزيد على 3.3 ملايين مقعد، ومسار الطيران بين أمريكا وبورتوريكو والذي سجّل أكثر من مليون مقعد.

وحلّ مسار الطيران بين الإمارات وباكستان في المرتبة الـ 11 عالمياً بنحو 438 ألفاً و806 مقاعد مقارنة بـ 444 ألفاً و973 مقعداً في الشهر الماضي، وكانت الإمارات علقت رحلاتها القادمة من باكستان اعتباراً 12 مايو 2021 مع استمرار تسيير الرحلات من الدولة. وجاء مسار الطيران بين الإمارات والسعودية في المرتبة الـ 18 عالمياً بنحو 346 ألفاً و476 مقعداً الشهر الماضي.

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